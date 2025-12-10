- Прирост
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
70 (43.20%)
Убыточных трейдов:
92 (56.79%)
Лучший трейд:
149.25 USD
Худший трейд:
-382.00 USD
Общая прибыль:
1 389.37 USD (246 402 pips)
Общий убыток:
-2 398.47 USD (206 950 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (64.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
265.50 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
149.70%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
96 (59.26%)
Коротких трейдов:
66 (40.74%)
Профит фактор:
0.58
Мат. ожидание:
-6.23 USD
Средняя прибыль:
19.85 USD
Средний убыток:
-26.07 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-326.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-673.65 USD (3)
Прирост в месяц:
-100.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 027.60 USD
Максимальная:
1 166.76 USD (265.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
-0.00% (0.00 USD)
По эквити:
54.72% (23.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|120
|XAUUSD
|38
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NQ100.R
|-901
|XAUUSD
|-98
|GBPJPY
|-8
|EURUSD
|-3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NQ100.R
|50K
|XAUUSD
|-9.6K
|GBPJPY
|-417
|EURUSD
|-36
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +149.25 USD
Худший трейд: -382 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +64.51 USD
Макс. убыток в серии: -326.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 9
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
Hello friends, this time I'll be providing signals on the Nasdaq pair using scalping trading.
Some of you may be asking about my portfolio, which isn't very appealing. But I'll try to improve it as best I can.
I have a trading method that I've tested for the past two years, and the results are quite good.
If you'd like to copy my signals, please subscribe.
I'll expand my market selection in the future, and I'm currently testing it to maximize results.
Thank you.
