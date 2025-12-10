СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PipsPlay
Dedi Wahyudi

PipsPlay

Dedi Wahyudi
0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
70 (43.20%)
Убыточных трейдов:
92 (56.79%)
Лучший трейд:
149.25 USD
Худший трейд:
-382.00 USD
Общая прибыль:
1 389.37 USD (246 402 pips)
Общий убыток:
-2 398.47 USD (206 950 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (64.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
265.50 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
149.70%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
96 (59.26%)
Коротких трейдов:
66 (40.74%)
Профит фактор:
0.58
Мат. ожидание:
-6.23 USD
Средняя прибыль:
19.85 USD
Средний убыток:
-26.07 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-326.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-673.65 USD (3)
Прирост в месяц:
-100.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 027.60 USD
Максимальная:
1 166.76 USD (265.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
-0.00% (0.00 USD)
По эквити:
54.72% (23.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NQ100.R 120
XAUUSD 38
GBPJPY 3
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NQ100.R -901
XAUUSD -98
GBPJPY -8
EURUSD -3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NQ100.R 50K
XAUUSD -9.6K
GBPJPY -417
EURUSD -36
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +149.25 USD
Худший трейд: -382 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +64.51 USD
Макс. убыток в серии: -326.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Hello friends, this time I'll be providing signals on the Nasdaq pair using scalping trading.

Some of you may be asking about my portfolio, which isn't very appealing. But I'll try to improve it as best I can.

I have a trading method that I've tested for the past two years, and the results are quite good.

If you'd like to copy my signals, please subscribe.

I'll expand my market selection in the future, and I'm currently testing it to maximize results.

Thank you.
Нет отзывов
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 06:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 22 days
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 04:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.10 03:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 03:22
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.