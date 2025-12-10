- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
162
Negociações com lucro:
70 (43.20%)
Negociações com perda:
92 (56.79%)
Melhor negociação:
149.25 USD
Pior negociação:
-382.00 USD
Lucro bruto:
1 389.37 USD (246 402 pips)
Perda bruta:
-2 398.47 USD (206 950 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (64.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
265.50 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
149.70%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.86
Negociações longas:
96 (59.26%)
Negociações curtas:
66 (40.74%)
Fator de lucro:
0.58
Valor esperado:
-6.23 USD
Lucro médio:
19.85 USD
Perda média:
-26.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-326.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-673.65 USD (3)
Crescimento mensal:
-100.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 027.60 USD
Máximo:
1 166.76 USD (265.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
54.72% (23.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|120
|XAUUSD
|38
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NQ100.R
|-901
|XAUUSD
|-98
|GBPJPY
|-8
|EURUSD
|-3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NQ100.R
|50K
|XAUUSD
|-9.6K
|GBPJPY
|-417
|EURUSD
|-36
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +149.25 USD
Pior negociação: -382 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +64.51 USD
Máxima perda consecutiva: -326.25 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 9
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
Hello friends, this time I'll be providing signals on the Nasdaq pair using scalping trading.
Some of you may be asking about my portfolio, which isn't very appealing. But I'll try to improve it as best I can.
I have a trading method that I've tested for the past two years, and the results are quite good.
If you'd like to copy my signals, please subscribe.
I'll expand my market selection in the future, and I'm currently testing it to maximize results.
Thank you.
Sem comentários
