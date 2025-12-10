- 成长
交易:
162
盈利交易:
70 (43.20%)
亏损交易:
92 (56.79%)
最好交易:
149.25 USD
最差交易:
-382.00 USD
毛利:
1 389.37 USD (246 402 pips)
毛利亏损:
-2 398.47 USD (206 950 pips)
最大连续赢利:
8 (64.51 USD)
最大连续盈利:
265.50 USD (6)
夏普比率:
0.00
交易活动:
n/a
最大入金加载:
149.70%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.86
长期交易:
96 (59.26%)
短期交易:
66 (40.74%)
利润因子:
0.58
预期回报:
-6.23 USD
平均利润:
19.85 USD
平均损失:
-26.07 USD
最大连续失误:
9 (-326.25 USD)
最大连续亏损:
-673.65 USD (3)
每月增长:
-100.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 027.60 USD
最大值:
1 166.76 USD (265.68%)
相对跌幅:
结余:
-0.00% (0.00 USD)
净值:
54.72% (23.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|120
|XAUUSD
|38
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NQ100.R
|-901
|XAUUSD
|-98
|GBPJPY
|-8
|EURUSD
|-3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NQ100.R
|50K
|XAUUSD
|-9.6K
|GBPJPY
|-417
|EURUSD
|-36
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +149.25 USD
最差交易: -382 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +64.51 USD
最大连续亏损: -326.25 USD
Hello friends, this time I'll be providing signals on the Nasdaq pair using scalping trading.
Some of you may be asking about my portfolio, which isn't very appealing. But I'll try to improve it as best I can.
I have a trading method that I've tested for the past two years, and the results are quite good.
If you'd like to copy my signals, please subscribe.
I'll expand my market selection in the future, and I'm currently testing it to maximize results.
Thank you.
