信号部分
信号 / MetaTrader 4 / PipsPlay
Dedi Wahyudi

PipsPlay

Dedi Wahyudi
0条评论
14
0 / 0 USD
每月复制 38 USD per 
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
162
盈利交易:
70 (43.20%)
亏损交易:
92 (56.79%)
最好交易:
149.25 USD
最差交易:
-382.00 USD
毛利:
1 389.37 USD (246 402 pips)
毛利亏损:
-2 398.47 USD (206 950 pips)
最大连续赢利:
8 (64.51 USD)
最大连续盈利:
265.50 USD (6)
夏普比率:
0.00
交易活动:
n/a
最大入金加载:
149.70%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.86
长期交易:
96 (59.26%)
短期交易:
66 (40.74%)
利润因子:
0.58
预期回报:
-6.23 USD
平均利润:
19.85 USD
平均损失:
-26.07 USD
最大连续失误:
9 (-326.25 USD)
最大连续亏损:
-673.65 USD (3)
每月增长:
-100.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 027.60 USD
最大值:
1 166.76 USD (265.68%)
相对跌幅:
结余:
-0.00% (0.00 USD)
净值:
54.72% (23.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NQ100.R 120
XAUUSD 38
GBPJPY 3
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NQ100.R -901
XAUUSD -98
GBPJPY -8
EURUSD -3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NQ100.R 50K
XAUUSD -9.6K
GBPJPY -417
EURUSD -36
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +149.25 USD
最差交易: -382 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +64.51 USD
最大连续亏损: -326.25 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
MIGCapital-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 9
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 9
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
293 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Hello friends, this time I'll be providing signals on the Nasdaq pair using scalping trading.

Some of you may be asking about my portfolio, which isn't very appealing. But I'll try to improve it as best I can.

I have a trading method that I've tested for the past two years, and the results are quite good.

If you'd like to copy my signals, please subscribe.

I'll expand my market selection in the future, and I'm currently testing it to maximize results.

Thank you.
没有评论
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 06:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 22 days
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 04:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.10 03:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 03:22
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
PipsPlay
每月38 USD
0%
0
0
USD
41
USD
14
0%
162
43%
57%
0.57
-6.23
USD
55%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载