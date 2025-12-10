- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
162
利益トレード:
70 (43.20%)
損失トレード:
92 (56.79%)
ベストトレード:
149.25 USD
最悪のトレード:
-382.00 USD
総利益:
1 389.37 USD (246 402 pips)
総損失:
-2 398.47 USD (206 950 pips)
最大連続の勝ち:
8 (64.51 USD)
最大連続利益:
265.50 USD (6)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
149.70%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.86
長いトレード:
96 (59.26%)
短いトレード:
66 (40.74%)
プロフィットファクター:
0.58
期待されたペイオフ:
-6.23 USD
平均利益:
19.85 USD
平均損失:
-26.07 USD
最大連続の負け:
9 (-326.25 USD)
最大連続損失:
-673.65 USD (3)
月間成長:
-100.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 027.60 USD
最大の:
1 166.76 USD (265.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
-0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
54.72% (23.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|120
|XAUUSD
|38
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NQ100.R
|-901
|XAUUSD
|-98
|GBPJPY
|-8
|EURUSD
|-3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NQ100.R
|50K
|XAUUSD
|-9.6K
|GBPJPY
|-417
|EURUSD
|-36
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +149.25 USD
最悪のトレード: -382 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +64.51 USD
最大連続損失: -326.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 9
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
Hello friends, this time I'll be providing signals on the Nasdaq pair using scalping trading.
Some of you may be asking about my portfolio, which isn't very appealing. But I'll try to improve it as best I can.
I have a trading method that I've tested for the past two years, and the results are quite good.
If you'd like to copy my signals, please subscribe.
I'll expand my market selection in the future, and I'm currently testing it to maximize results.
Thank you.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
38 USD/月
0%
0
0
USD
USD
41
USD
USD
14
0%
162
43%
57%
0.57
-6.23
USD
USD
55%
1:200