シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PipsPlay
Dedi Wahyudi

PipsPlay

Dedi Wahyudi
レビュー0件
14週間
0 / 0 USD
月額  38  USD  per  でコピー
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
162
利益トレード:
70 (43.20%)
損失トレード:
92 (56.79%)
ベストトレード:
149.25 USD
最悪のトレード:
-382.00 USD
総利益:
1 389.37 USD (246 402 pips)
総損失:
-2 398.47 USD (206 950 pips)
最大連続の勝ち:
8 (64.51 USD)
最大連続利益:
265.50 USD (6)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
149.70%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.86
長いトレード:
96 (59.26%)
短いトレード:
66 (40.74%)
プロフィットファクター:
0.58
期待されたペイオフ:
-6.23 USD
平均利益:
19.85 USD
平均損失:
-26.07 USD
最大連続の負け:
9 (-326.25 USD)
最大連続損失:
-673.65 USD (3)
月間成長:
-100.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 027.60 USD
最大の:
1 166.76 USD (265.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
-0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
54.72% (23.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NQ100.R 120
XAUUSD 38
GBPJPY 3
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NQ100.R -901
XAUUSD -98
GBPJPY -8
EURUSD -3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NQ100.R 50K
XAUUSD -9.6K
GBPJPY -417
EURUSD -36
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +149.25 USD
最悪のトレード: -382 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +64.51 USD
最大連続損失: -326.25 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
MIGCapital-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 9
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 9
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
293 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Hello friends, this time I'll be providing signals on the Nasdaq pair using scalping trading.

Some of you may be asking about my portfolio, which isn't very appealing. But I'll try to improve it as best I can.

I have a trading method that I've tested for the past two years, and the results are quite good.

If you'd like to copy my signals, please subscribe.

I'll expand my market selection in the future, and I'm currently testing it to maximize results.

Thank you.
レビューなし
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 06:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 22 days
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 04:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.10 03:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 03:22
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
PipsPlay
38 USD/月
0%
0
0
USD
41
USD
14
0%
162
43%
57%
0.57
-6.23
USD
55%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください