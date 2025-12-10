시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / PipsPlay
Dedi Wahyudi

PipsPlay

Dedi Wahyudi
0 리뷰
14
0 / 0 USD
월별 38 USD  복사
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
162
이익 거래:
70 (43.20%)
손실 거래:
92 (56.79%)
최고의 거래:
149.25 USD
최악의 거래:
-382.00 USD
총 수익:
1 389.37 USD (246 402 pips)
총 손실:
-2 398.47 USD (206 950 pips)
연속 최대 이익:
8 (64.51 USD)
연속 최대 이익:
265.50 USD (6)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
149.70%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.86
롱(주식매수):
96 (59.26%)
숏(주식차입매도):
66 (40.74%)
수익 요인:
0.58
기대수익:
-6.23 USD
평균 이익:
19.85 USD
평균 손실:
-26.07 USD
연속 최대 손실:
9 (-326.25 USD)
연속 최대 손실:
-673.65 USD (3)
월별 성장률:
-100.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 027.60 USD
최대한의:
1 166.76 USD (265.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
-0.00% (0.00 USD)
자본금별:
54.72% (23.30 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NQ100.R 120
XAUUSD 38
GBPJPY 3
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NQ100.R -901
XAUUSD -98
GBPJPY -8
EURUSD -3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NQ100.R 50K
XAUUSD -9.6K
GBPJPY -417
EURUSD -36
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +149.25 USD
최악의 거래: -382 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +64.51 USD
연속 최대 손실: -326.25 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
MIGCapital-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 9
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 9
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
293 더...
Hello friends, this time I'll be providing signals on the Nasdaq pair using scalping trading.

Some of you may be asking about my portfolio, which isn't very appealing. But I'll try to improve it as best I can.

I have a trading method that I've tested for the past two years, and the results are quite good.

If you'd like to copy my signals, please subscribe.

I'll expand my market selection in the future, and I'm currently testing it to maximize results.

Thank you.
리뷰 없음
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 06:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 22 days
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 04:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.10 03:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 03:22
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
