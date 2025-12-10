- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
299
Kârla kapanan işlemler:
235 (78.59%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (21.40%)
En iyi işlem:
14.98 USD
En kötü işlem:
-14.39 USD
Brüt kâr:
511.99 USD (51 082 pips)
Brüt zarar:
-268.50 USD (26 937 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (15.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.18 USD (10)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
4.12%
Maks. mevduat yükü:
4.43%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
9.84
Alış işlemleri:
151 (50.50%)
Satış işlemleri:
148 (49.50%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
2.18 USD
Ortalama zarar:
-4.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-24.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.74 USD (2)
Aylık büyüme:
24.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.74 USD (3.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.56% (24.74 USD)
Varlığa göre:
14.15% (107.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|299
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|243
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|24K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.98 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +15.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29542
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
İnceleme yok
