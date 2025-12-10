SinyallerBölümler
Kittiphob Phuttha

Madara Uchiha

Kittiphob Phuttha
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
299
Kârla kapanan işlemler:
235 (78.59%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (21.40%)
En iyi işlem:
14.98 USD
En kötü işlem:
-14.39 USD
Brüt kâr:
511.99 USD (51 082 pips)
Brüt zarar:
-268.50 USD (26 937 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (15.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.18 USD (10)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
4.12%
Maks. mevduat yükü:
4.43%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
9.84
Alış işlemleri:
151 (50.50%)
Satış işlemleri:
148 (49.50%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
2.18 USD
Ortalama zarar:
-4.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-24.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.74 USD (2)
Aylık büyüme:
24.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.74 USD (3.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.56% (24.74 USD)
Varlığa göre:
14.15% (107.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 299
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 243
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 24K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.98 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +15.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.67 × 29542
Exness-MT5Real
2.68 × 98
91 daha fazla...
