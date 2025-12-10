- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
299
利益トレード:
235 (78.59%)
損失トレード:
64 (21.40%)
ベストトレード:
14.98 USD
最悪のトレード:
-14.39 USD
総利益:
511.99 USD (51 082 pips)
総損失:
-268.50 USD (26 937 pips)
最大連続の勝ち:
11 (15.78 USD)
最大連続利益:
35.18 USD (10)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
4.12%
最大入金額:
4.43%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
88
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
9.84
長いトレード:
151 (50.50%)
短いトレード:
148 (49.50%)
プロフィットファクター:
1.91
期待されたペイオフ:
0.81 USD
平均利益:
2.18 USD
平均損失:
-4.20 USD
最大連続の負け:
3 (-24.30 USD)
最大連続損失:
-24.74 USD (2)
月間成長:
24.55%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
24.74 USD (3.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.56% (24.74 USD)
エクイティによる:
14.15% (107.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|299
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|243
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|24K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.98 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +15.78 USD
最大連続損失: -24.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29542
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
91 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
41%
0
0
USD
USD
838
USD
USD
6
100%
299
78%
4%
1.90
0.81
USD
USD
14%
1:500