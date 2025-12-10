- 자본
- 축소
트레이드:
299
이익 거래:
235 (78.59%)
손실 거래:
64 (21.40%)
최고의 거래:
14.98 USD
최악의 거래:
-14.39 USD
총 수익:
511.99 USD (51 082 pips)
총 손실:
-268.50 USD (26 937 pips)
연속 최대 이익:
11 (15.78 USD)
연속 최대 이익:
35.18 USD (10)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
4.12%
최대 입금량:
4.43%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
88
평균 유지 시간:
15 분
회복 요인:
9.84
롱(주식매수):
151 (50.50%)
숏(주식차입매도):
148 (49.50%)
수익 요인:
1.91
기대수익:
0.81 USD
평균 이익:
2.18 USD
평균 손실:
-4.20 USD
연속 최대 손실:
3 (-24.30 USD)
연속 최대 손실:
-24.74 USD (2)
월별 성장률:
24.55%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
24.74 USD (3.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.56% (24.74 USD)
자본금별:
14.15% (107.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|299
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|243
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|24K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.98 USD
최악의 거래: -14 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +15.78 USD
연속 최대 손실: -24.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29542
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
