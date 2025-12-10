SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Madara Uchiha
Kittiphob Phuttha

Madara Uchiha

Kittiphob Phuttha
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 41%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
299
Gewinntrades:
235 (78.59%)
Verlusttrades:
64 (21.40%)
Bester Trade:
14.98 USD
Schlechtester Trade:
-14.39 USD
Bruttoprofit:
511.99 USD (51 082 pips)
Bruttoverlust:
-268.50 USD (26 937 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (15.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
35.18 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
4.12%
Max deposit load:
4.43%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
88
Durchschn. Haltezeit:
15 Minuten
Erholungsfaktor:
9.84
Long-Positionen:
151 (50.50%)
Short-Positionen:
148 (49.50%)
Profit-Faktor:
1.91
Mathematische Gewinnerwartung:
0.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-24.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.74 USD (2)
Wachstum pro Monat :
24.55%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
24.74 USD (3.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.56% (24.74 USD)
Kapital:
14.15% (107.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 299
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 243
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.98 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
FxPro-MT5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.67 × 29559
Exness-MT5Real
2.68 × 98
noch 93 ...
Keine Bewertungen
2026.01.19 03:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.15 06:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 05:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 04:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 04:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 02:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.02 20:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 09:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 18:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 05:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 05:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 04:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.