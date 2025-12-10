SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Madara Uchiha
Kittiphob Phuttha

Madara Uchiha

Kittiphob Phuttha
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 41%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
299
Profit Trade:
235 (78.59%)
Loss Trade:
64 (21.40%)
Best Trade:
14.98 USD
Worst Trade:
-14.39 USD
Profitto lordo:
511.99 USD (51 082 pips)
Perdita lorda:
-268.50 USD (26 937 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (15.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.18 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
4.12%
Massimo carico di deposito:
4.43%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
9.84
Long Trade:
151 (50.50%)
Short Trade:
148 (49.50%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
2.18 USD
Perdita media:
-4.20 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-24.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.74 USD (2)
Crescita mensile:
24.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.74 USD (3.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.56% (24.74 USD)
Per equità:
14.15% (107.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 299
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 243
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 24K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.98 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +15.78 USD
Massima perdita consecutiva: -24.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.67 × 29542
Exness-MT5Real
2.68 × 98
91 più
Non ci sono recensioni
2026.01.19 03:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.15 06:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 05:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 04:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 04:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 02:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.02 20:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 09:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 18:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 05:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 05:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 04:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
