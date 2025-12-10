- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
299
Profit Trade:
235 (78.59%)
Loss Trade:
64 (21.40%)
Best Trade:
14.98 USD
Worst Trade:
-14.39 USD
Profitto lordo:
511.99 USD (51 082 pips)
Perdita lorda:
-268.50 USD (26 937 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (15.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.18 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
4.12%
Massimo carico di deposito:
4.43%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
9.84
Long Trade:
151 (50.50%)
Short Trade:
148 (49.50%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
2.18 USD
Perdita media:
-4.20 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-24.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.74 USD (2)
Crescita mensile:
24.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.74 USD (3.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.56% (24.74 USD)
Per equità:
14.15% (107.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|299
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|243
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|24K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.98 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +15.78 USD
Massima perdita consecutiva: -24.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29542
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
91 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
41%
0
0
USD
USD
838
USD
USD
6
100%
299
78%
4%
1.90
0.81
USD
USD
14%
1:500