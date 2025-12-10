- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
299
盈利交易:
235 (78.59%)
亏损交易:
64 (21.40%)
最好交易:
14.98 USD
最差交易:
-14.39 USD
毛利:
511.99 USD (51 082 pips)
毛利亏损:
-268.50 USD (26 937 pips)
最大连续赢利:
11 (15.78 USD)
最大连续盈利:
35.18 USD (10)
夏普比率:
0.22
交易活动:
4.12%
最大入金加载:
4.43%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
88
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
9.84
长期交易:
151 (50.50%)
短期交易:
148 (49.50%)
利润因子:
1.91
预期回报:
0.81 USD
平均利润:
2.18 USD
平均损失:
-4.20 USD
最大连续失误:
3 (-24.30 USD)
最大连续亏损:
-24.74 USD (2)
每月增长:
24.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
24.74 USD (3.56%)
相对跌幅:
结余:
3.56% (24.74 USD)
净值:
14.15% (107.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|299
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|243
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|24K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.98 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +15.78 USD
最大连续亏损: -24.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29542
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
没有评论
