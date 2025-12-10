- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
299
Прибыльных трейдов:
235 (78.59%)
Убыточных трейдов:
64 (21.40%)
Лучший трейд:
14.98 USD
Худший трейд:
-14.39 USD
Общая прибыль:
511.99 USD (51 082 pips)
Общий убыток:
-268.50 USD (26 937 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (15.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.18 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
4.12%
Макс. загрузка депозита:
4.43%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
88
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
9.84
Длинных трейдов:
151 (50.50%)
Коротких трейдов:
148 (49.50%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
2.18 USD
Средний убыток:
-4.20 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-24.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.74 USD (2)
Прирост в месяц:
24.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
24.74 USD (3.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.56% (24.74 USD)
По эквити:
14.15% (107.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|299
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|243
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|24K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.98 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.78 USD
Макс. убыток в серии: -24.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29542
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
