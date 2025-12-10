СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Madara Uchiha
Kittiphob Phuttha

Madara Uchiha

Kittiphob Phuttha
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 41%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
299
Прибыльных трейдов:
235 (78.59%)
Убыточных трейдов:
64 (21.40%)
Лучший трейд:
14.98 USD
Худший трейд:
-14.39 USD
Общая прибыль:
511.99 USD (51 082 pips)
Общий убыток:
-268.50 USD (26 937 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (15.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.18 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
4.12%
Макс. загрузка депозита:
4.43%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
88
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
9.84
Длинных трейдов:
151 (50.50%)
Коротких трейдов:
148 (49.50%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
2.18 USD
Средний убыток:
-4.20 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-24.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.74 USD (2)
Прирост в месяц:
24.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
24.74 USD (3.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.56% (24.74 USD)
По эквити:
14.15% (107.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 299
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 243
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 24K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.98 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.78 USD
Макс. убыток в серии: -24.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.67 × 29542
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 91...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.19 03:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.15 06:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 05:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 04:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 04:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 02:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.02 20:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 09:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 18:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 05:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 05:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 04:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Madara Uchiha
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
838
USD
6
100%
299
78%
4%
1.90
0.81
USD
14%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.