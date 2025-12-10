SinaisSeções
Kittiphob Phuttha

Madara Uchiha

Kittiphob Phuttha
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 41%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
299
Negociações com lucro:
235 (78.59%)
Negociações com perda:
64 (21.40%)
Melhor negociação:
14.98 USD
Pior negociação:
-14.39 USD
Lucro bruto:
511.99 USD (51 082 pips)
Perda bruta:
-268.50 USD (26 937 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (15.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
35.18 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
4.12%
Depósito máximo carregado:
4.43%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
88
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
9.84
Negociações longas:
151 (50.50%)
Negociações curtas:
148 (49.50%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
0.81 USD
Lucro médio:
2.18 USD
Perda média:
-4.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-24.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.74 USD (2)
Crescimento mensal:
24.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
24.74 USD (3.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.56% (24.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.15% (107.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 299
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 243
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 24K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.98 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +15.78 USD
Máxima perda consecutiva: -24.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.67 × 29542
Exness-MT5Real
2.68 × 98
91 mais ...
Sem comentários
2026.01.19 03:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.15 06:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 05:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 04:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 04:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 02:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.02 20:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 09:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 18:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 05:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 05:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 04:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Madara Uchiha
30 USD por mês
41%
0
0
USD
838
USD
6
100%
299
78%
4%
1.90
0.81
USD
14%
1:500
Copiar

