- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
299
Negociações com lucro:
235 (78.59%)
Negociações com perda:
64 (21.40%)
Melhor negociação:
14.98 USD
Pior negociação:
-14.39 USD
Lucro bruto:
511.99 USD (51 082 pips)
Perda bruta:
-268.50 USD (26 937 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (15.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
35.18 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
4.12%
Depósito máximo carregado:
4.43%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
88
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
9.84
Negociações longas:
151 (50.50%)
Negociações curtas:
148 (49.50%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
0.81 USD
Lucro médio:
2.18 USD
Perda média:
-4.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-24.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.74 USD (2)
Crescimento mensal:
24.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
24.74 USD (3.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.56% (24.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.15% (107.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|299
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|243
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|24K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.98 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +15.78 USD
Máxima perda consecutiva: -24.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29542
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
91 mais ...
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
41%
0
0
USD
USD
838
USD
USD
6
100%
299
78%
4%
1.90
0.81
USD
USD
14%
1:500