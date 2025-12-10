SignauxSections
Kittiphob Phuttha

Madara Uchiha

Kittiphob Phuttha
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 41%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
299
Bénéfice trades:
235 (78.59%)
Perte trades:
64 (21.40%)
Meilleure transaction:
14.98 USD
Pire transaction:
-14.39 USD
Bénéfice brut:
511.99 USD (51 082 pips)
Perte brute:
-268.50 USD (26 937 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (15.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
35.18 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
4.12%
Charge de dépôt maximale:
4.43%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
88
Temps de détention moyen:
15 minutes
Facteur de récupération:
9.84
Longs trades:
151 (50.50%)
Courts trades:
148 (49.50%)
Facteur de profit:
1.91
Rendement attendu:
0.81 USD
Bénéfice moyen:
2.18 USD
Perte moyenne:
-4.20 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-24.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.74 USD (2)
Croissance mensuelle:
24.55%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
24.74 USD (3.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.56% (24.74 USD)
Par fonds propres:
14.15% (107.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 299
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 243
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.98 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +15.78 USD
Perte consécutive maximale: -24.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.67 × 29542
Exness-MT5Real
2.68 × 98
91 plus...
Aucun avis
2026.01.19 03:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.15 06:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 05:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 04:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 04:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 02:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.02 20:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 09:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 18:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 05:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 05:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 04:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
