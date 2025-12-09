- Büyüme
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
10 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (50.00%)
En iyi işlem:
15.34 USD
En kötü işlem:
-6.13 USD
Brüt kâr:
31.57 USD (3 538 pips)
Brüt zarar:
-14.02 USD (1 887 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (21.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.55 USD (4)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
83.14%
Maks. mevduat yükü:
3.40%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
12 (60.00%)
Satış işlemleri:
8 (40.00%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
0.88 USD
Ortalama kâr:
3.16 USD
Ortalama zarar:
-1.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-12.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.26 USD (8)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12.26 USD (1.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.19% (12.26 USD)
Varlığa göre:
1.17% (11.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|3
|GBPAUD
|2
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|AUDJPY
|1
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|22
|GBPUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPJPY
|1
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|-7
|EURAUD
|2
|EURCAD
|0
|AUDJPY
|-1
|NZDCHF
|-2
|EURGBP
|-1
|EURNZD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.2K
|GBPUSD
|80
|GBPAUD
|160
|GBPJPY
|214
|NZDJPY
|314
|CHFJPY
|-1.1K
|EURAUD
|235
|EURCAD
|26
|AUDJPY
|-102
|NZDCHF
|-130
|EURGBP
|-81
|EURNZD
|-130
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.34 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +21.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 18
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 56
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 8
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
