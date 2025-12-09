- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
186
Прибыльных трейдов:
134 (72.04%)
Убыточных трейдов:
52 (27.96%)
Лучший трейд:
27.82 USD
Худший трейд:
-22.13 USD
Общая прибыль:
565.99 USD (62 841 pips)
Общий убыток:
-181.11 USD (22 545 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (94.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
94.40 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
97.81%
Макс. загрузка депозита:
7.04%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
113
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
17.39
Длинных трейдов:
126 (67.74%)
Коротких трейдов:
60 (32.26%)
Профит фактор:
3.13
Мат. ожидание:
2.07 USD
Средняя прибыль:
4.22 USD
Средний убыток:
-3.48 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-12.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.13 USD (1)
Прирост в месяц:
38.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.13 USD (1.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.60% (17.32 USD)
По эквити:
14.28% (197.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|GBPUSD
|21
|GBPAUD
|19
|GBPJPY
|17
|CHFJPY
|16
|USDJPY
|14
|EURNZD
|10
|EURGBP
|9
|EURAUD
|8
|GBPCAD
|8
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|6
|CADCHF
|6
|EURCAD
|4
|NZDCHF
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|264
|GBPUSD
|27
|GBPAUD
|10
|GBPJPY
|19
|CHFJPY
|12
|USDJPY
|14
|EURNZD
|5
|EURGBP
|4
|EURAUD
|10
|GBPCAD
|6
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|3
|CADCHF
|6
|EURCAD
|-1
|NZDCHF
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|26K
|GBPUSD
|2.7K
|GBPAUD
|1.5K
|GBPJPY
|3K
|CHFJPY
|1.8K
|USDJPY
|1.1K
|EURNZD
|-124
|EURGBP
|302
|EURAUD
|1.4K
|GBPCAD
|816
|AUDJPY
|194
|NZDJPY
|513
|CADCHF
|452
|EURCAD
|-146
|NZDCHF
|348
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.82 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +94.40 USD
Макс. убыток в серии: -12.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 48
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 18
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 8
