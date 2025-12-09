- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
189
盈利交易:
137 (72.48%)
亏损交易:
52 (27.51%)
最好交易:
27.82 USD
最差交易:
-22.13 USD
毛利:
590.53 USD (65 349 pips)
毛利亏损:
-181.11 USD (22 545 pips)
最大连续赢利:
16 (94.40 USD)
最大连续盈利:
94.40 USD (16)
夏普比率:
0.36
交易活动:
97.81%
最大入金加载:
7.18%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
91
平均持有时间:
1 一天
采收率:
18.50
长期交易:
129 (68.25%)
短期交易:
60 (31.75%)
利润因子:
3.26
预期回报:
2.17 USD
平均利润:
4.31 USD
平均损失:
-3.48 USD
最大连续失误:
8 (-12.26 USD)
最大连续亏损:
-22.13 USD (1)
每月增长:
40.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
22.13 USD (1.64%)
相对跌幅:
结余:
1.60% (17.32 USD)
净值:
14.28% (197.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|GBPUSD
|21
|GBPAUD
|19
|GBPJPY
|18
|CHFJPY
|16
|USDJPY
|14
|EURNZD
|10
|EURGBP
|9
|EURAUD
|8
|GBPCAD
|8
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|6
|CADCHF
|6
|EURCAD
|4
|NZDCHF
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|288
|GBPUSD
|27
|GBPAUD
|10
|GBPJPY
|20
|CHFJPY
|12
|USDJPY
|14
|EURNZD
|5
|EURGBP
|4
|EURAUD
|10
|GBPCAD
|6
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|3
|CADCHF
|6
|EURCAD
|-1
|NZDCHF
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|29K
|GBPUSD
|2.7K
|GBPAUD
|1.5K
|GBPJPY
|3.2K
|CHFJPY
|1.8K
|USDJPY
|1.1K
|EURNZD
|-124
|EURGBP
|302
|EURAUD
|1.4K
|GBPCAD
|816
|AUDJPY
|194
|NZDJPY
|513
|CADCHF
|452
|EURCAD
|-146
|NZDCHF
|348
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.82 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +94.40 USD
最大连续亏损: -12.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 48
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 18
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 8
没有评论
