- 자본
- 축소
트레이드:
398
이익 거래:
271 (68.09%)
손실 거래:
127 (31.91%)
최고의 거래:
207.00 USD
최악의 거래:
-141.50 USD
총 수익:
1 256.55 USD (121 638 pips)
총 손실:
-773.72 USD (90 055 pips)
연속 최대 이익:
16 (94.40 USD)
연속 최대 이익:
245.11 USD (3)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
98.81%
최대 입금량:
16.28%
최근 거래:
30 분 전
주별 거래 수:
108
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.99
롱(주식매수):
257 (64.57%)
숏(주식차입매도):
141 (35.43%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
1.21 USD
평균 이익:
4.64 USD
평균 손실:
-6.09 USD
연속 최대 손실:
11 (-114.88 USD)
연속 최대 손실:
-242.05 USD (3)
월별 성장률:
37.71%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
242.05 USD (16.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.16% (242.05 USD)
자본금별:
53.89% (800.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|GBPUSD
|37
|EURNZD
|33
|EURAUD
|32
|GBPAUD
|30
|GBPJPY
|30
|CHFJPY
|30
|USDJPY
|27
|GBPCAD
|23
|EURCAD
|21
|AUDJPY
|19
|NZDJPY
|17
|EURGBP
|14
|CADCHF
|12
|NZDCHF
|9
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|420
|GBPUSD
|36
|EURNZD
|14
|EURAUD
|29
|GBPAUD
|18
|GBPJPY
|30
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|25
|GBPCAD
|23
|EURCAD
|-10
|AUDJPY
|-113
|NZDJPY
|2
|EURGBP
|9
|CADCHF
|3
|NZDCHF
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|26K
|GBPUSD
|3.6K
|EURNZD
|-162
|EURAUD
|1K
|GBPAUD
|2.6K
|GBPJPY
|4.7K
|CHFJPY
|211
|USDJPY
|2.8K
|GBPCAD
|3.1K
|EURCAD
|-1.4K
|AUDJPY
|-11K
|NZDJPY
|-1.3K
|EURGBP
|641
|CADCHF
|239
|NZDCHF
|-296
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +207.00 USD
최악의 거래: -142 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +94.40 USD
연속 최대 손실: -114.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 48
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 18
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 8
