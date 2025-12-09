시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / SND Liquidity Hunter
Uun Mohan Harianto

SND Liquidity Hunter

Uun Mohan Harianto
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 2005 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 48%
FBS-Real-7
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
398
이익 거래:
271 (68.09%)
손실 거래:
127 (31.91%)
최고의 거래:
207.00 USD
최악의 거래:
-141.50 USD
총 수익:
1 256.55 USD (121 638 pips)
총 손실:
-773.72 USD (90 055 pips)
연속 최대 이익:
16 (94.40 USD)
연속 최대 이익:
245.11 USD (3)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
98.81%
최대 입금량:
16.28%
최근 거래:
30 분 전
주별 거래 수:
108
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.99
롱(주식매수):
257 (64.57%)
숏(주식차입매도):
141 (35.43%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
1.21 USD
평균 이익:
4.64 USD
평균 손실:
-6.09 USD
연속 최대 손실:
11 (-114.88 USD)
연속 최대 손실:
-242.05 USD (3)
월별 성장률:
37.71%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
242.05 USD (16.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.16% (242.05 USD)
자본금별:
53.89% (800.41 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 64
GBPUSD 37
EURNZD 33
EURAUD 32
GBPAUD 30
GBPJPY 30
CHFJPY 30
USDJPY 27
GBPCAD 23
EURCAD 21
AUDJPY 19
NZDJPY 17
EURGBP 14
CADCHF 12
NZDCHF 9
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 420
GBPUSD 36
EURNZD 14
EURAUD 29
GBPAUD 18
GBPJPY 30
CHFJPY 2
USDJPY 25
GBPCAD 23
EURCAD -10
AUDJPY -113
NZDJPY 2
EURGBP 9
CADCHF 3
NZDCHF -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 26K
GBPUSD 3.6K
EURNZD -162
EURAUD 1K
GBPAUD 2.6K
GBPJPY 4.7K
CHFJPY 211
USDJPY 2.8K
GBPCAD 3.1K
EURCAD -1.4K
AUDJPY -11K
NZDJPY -1.3K
EURGBP 641
CADCHF 239
NZDCHF -296
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +207.00 USD
최악의 거래: -142 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +94.40 USD
연속 최대 손실: -114.88 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
EagleFX-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 40
0.00 × 48
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 33
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
FINAM-Real4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
Exness-Real25
0.00 × 4
Alpari-Standard2
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 18
FxPro.com-Real08
0.00 × 8
214 더...
리뷰 없음
2026.01.12 14:04
No swaps are charged
2026.01.12 14:04
No swaps are charged
2026.01.12 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 04:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 23:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 16:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 09:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.01 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 02:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 21:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
