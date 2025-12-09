- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
201
Negociações com lucro:
148 (73.63%)
Negociações com perda:
53 (26.37%)
Melhor negociação:
27.82 USD
Pior negociação:
-22.13 USD
Lucro bruto:
633.51 USD (70 080 pips)
Perda bruta:
-183.23 USD (22 877 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (94.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
94.40 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
97.81%
Depósito máximo carregado:
7.18%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
84
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
20.35
Negociações longas:
141 (70.15%)
Negociações curtas:
60 (29.85%)
Fator de lucro:
3.46
Valor esperado:
2.24 USD
Lucro médio:
4.28 USD
Perda média:
-3.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-12.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.13 USD (1)
Crescimento mensal:
45.03%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22.13 USD (1.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.60% (17.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.32% (205.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|GBPUSD
|21
|GBPJPY
|20
|GBPAUD
|19
|CHFJPY
|19
|USDJPY
|16
|EURNZD
|10
|EURGBP
|9
|EURAUD
|8
|GBPCAD
|8
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|6
|CADCHF
|6
|EURCAD
|4
|NZDCHF
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|323
|GBPUSD
|27
|GBPJPY
|23
|GBPAUD
|10
|CHFJPY
|14
|USDJPY
|15
|EURNZD
|5
|EURGBP
|4
|EURAUD
|10
|GBPCAD
|6
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|3
|CADCHF
|6
|EURCAD
|-1
|NZDCHF
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|32K
|GBPUSD
|2.7K
|GBPJPY
|3.5K
|GBPAUD
|1.5K
|CHFJPY
|2.2K
|USDJPY
|1.2K
|EURNZD
|-124
|EURGBP
|302
|EURAUD
|1.4K
|GBPCAD
|816
|AUDJPY
|194
|NZDJPY
|513
|CADCHF
|452
|EURCAD
|-146
|NZDCHF
|348
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +27.82 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +94.40 USD
Máxima perda consecutiva: -12.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 48
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 18
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 8
214 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
2005 USD por mês
45%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
3
100%
201
73%
98%
3.45
2.24
USD
USD
14%
1:500