Sinais / MetaTrader 4 / SND Liquidity Hunter
Uun Mohan Harianto

SND Liquidity Hunter

Uun Mohan Harianto
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 2005 USD por mês
crescimento desde 2025 45%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
201
Negociações com lucro:
148 (73.63%)
Negociações com perda:
53 (26.37%)
Melhor negociação:
27.82 USD
Pior negociação:
-22.13 USD
Lucro bruto:
633.51 USD (70 080 pips)
Perda bruta:
-183.23 USD (22 877 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (94.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
94.40 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
97.81%
Depósito máximo carregado:
7.18%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
84
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
20.35
Negociações longas:
141 (70.15%)
Negociações curtas:
60 (29.85%)
Fator de lucro:
3.46
Valor esperado:
2.24 USD
Lucro médio:
4.28 USD
Perda média:
-3.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-12.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.13 USD (1)
Crescimento mensal:
45.03%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22.13 USD (1.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.60% (17.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.32% (205.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 44
GBPUSD 21
GBPJPY 20
GBPAUD 19
CHFJPY 19
USDJPY 16
EURNZD 10
EURGBP 9
EURAUD 8
GBPCAD 8
AUDJPY 7
NZDJPY 6
CADCHF 6
EURCAD 4
NZDCHF 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 323
GBPUSD 27
GBPJPY 23
GBPAUD 10
CHFJPY 14
USDJPY 15
EURNZD 5
EURGBP 4
EURAUD 10
GBPCAD 6
AUDJPY 1
NZDJPY 3
CADCHF 6
EURCAD -1
NZDCHF 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 32K
GBPUSD 2.7K
GBPJPY 3.5K
GBPAUD 1.5K
CHFJPY 2.2K
USDJPY 1.2K
EURNZD -124
EURGBP 302
EURAUD 1.4K
GBPCAD 816
AUDJPY 194
NZDJPY 513
CADCHF 452
EURCAD -146
NZDCHF 348
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +27.82 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +94.40 USD
Máxima perda consecutiva: -12.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
EagleFX-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 40
0.00 × 48
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 33
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
FINAM-Real4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
Exness-Real25
0.00 × 4
Alpari-Standard2
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 18
FxPro.com-Real08
0.00 × 8
2025.12.26 17:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 21:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 15:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 15:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 10:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 10:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SND Liquidity Hunter
2005 USD por mês
45%
0
0
USD
1.5K
USD
3
100%
201
73%
98%
3.45
2.24
USD
14%
1:500
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.