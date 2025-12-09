SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SND Liquidity Hunter
Uun Mohan Harianto

SND Liquidity Hunter

Uun Mohan Harianto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 2005 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 47%
FBS-Real-7
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
213
Gewinntrades:
157 (73.70%)
Verlusttrades:
56 (26.29%)
Bester Trade:
27.82 USD
Schlechtester Trade:
-22.13 USD
Bruttoprofit:
664.29 USD (73 624 pips)
Bruttoverlust:
-192.72 USD (24 452 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (94.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
94.40 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
98.81%
Max deposit load:
9.29%
Letzter Trade:
26 Minuten
Trades pro Woche:
87
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
21.31
Long-Positionen:
148 (69.48%)
Short-Positionen:
65 (30.52%)
Profit-Faktor:
3.45
Mathematische Gewinnerwartung:
2.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-12.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.13 USD (1)
Wachstum pro Monat :
47.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
22.13 USD (1.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.60% (17.32 USD)
Kapital:
16.18% (237.59 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 45
GBPAUD 21
GBPUSD 21
GBPJPY 20
CHFJPY 19
USDJPY 16
EURNZD 14
EURGBP 10
GBPCAD 10
EURAUD 9
AUDJPY 7
NZDJPY 6
CADCHF 6
EURCAD 5
NZDCHF 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 332
GBPAUD 15
GBPUSD 27
GBPJPY 23
CHFJPY 14
USDJPY 15
EURNZD 6
EURGBP 6
GBPCAD 7
EURAUD 12
AUDJPY 1
NZDJPY 3
CADCHF 6
EURCAD 0
NZDCHF 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 33K
GBPAUD 2.3K
GBPUSD 2.7K
GBPJPY 3.5K
CHFJPY 2.2K
USDJPY 1.2K
EURNZD -596
EURGBP 406
GBPCAD 930
EURAUD 1.8K
AUDJPY 194
NZDJPY 513
CADCHF 452
EURCAD -16
NZDCHF 348
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.82 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +94.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
EagleFX-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 40
0.00 × 48
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 33
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
FINAM-Real4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
Exness-Real25
0.00 × 4
Alpari-Standard2
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 18
FxPro.com-Real08
0.00 × 8
noch 214 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.26 17:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 21:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 15:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 15:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 10:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 10:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SND Liquidity Hunter
2005 USD pro Monat
47%
0
0
USD
1.5K
USD
3
100%
213
73%
99%
3.44
2.21
USD
16%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.