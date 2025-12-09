- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
201
利益トレード:
148 (73.63%)
損失トレード:
53 (26.37%)
ベストトレード:
27.82 USD
最悪のトレード:
-22.13 USD
総利益:
633.51 USD (70 080 pips)
総損失:
-183.23 USD (22 877 pips)
最大連続の勝ち:
16 (94.40 USD)
最大連続利益:
94.40 USD (16)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
97.81%
最大入金額:
7.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
84
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
20.35
長いトレード:
141 (70.15%)
短いトレード:
60 (29.85%)
プロフィットファクター:
3.46
期待されたペイオフ:
2.24 USD
平均利益:
4.28 USD
平均損失:
-3.46 USD
最大連続の負け:
8 (-12.26 USD)
最大連続損失:
-22.13 USD (1)
月間成長:
45.03%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
22.13 USD (1.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.60% (17.32 USD)
エクイティによる:
14.32% (205.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|GBPUSD
|21
|GBPJPY
|20
|GBPAUD
|19
|CHFJPY
|19
|USDJPY
|16
|EURNZD
|10
|EURGBP
|9
|EURAUD
|8
|GBPCAD
|8
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|6
|CADCHF
|6
|EURCAD
|4
|NZDCHF
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|323
|GBPUSD
|27
|GBPJPY
|23
|GBPAUD
|10
|CHFJPY
|14
|USDJPY
|15
|EURNZD
|5
|EURGBP
|4
|EURAUD
|10
|GBPCAD
|6
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|3
|CADCHF
|6
|EURCAD
|-1
|NZDCHF
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|32K
|GBPUSD
|2.7K
|GBPJPY
|3.5K
|GBPAUD
|1.5K
|CHFJPY
|2.2K
|USDJPY
|1.2K
|EURNZD
|-124
|EURGBP
|302
|EURAUD
|1.4K
|GBPCAD
|816
|AUDJPY
|194
|NZDJPY
|513
|CADCHF
|452
|EURCAD
|-146
|NZDCHF
|348
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.82 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +94.40 USD
最大連続損失: -12.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 48
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 18
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 8
レビューなし
