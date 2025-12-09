Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Standard2 0.00 × 1 EagleFX-Live 0.00 × 1 BDSwissSC-Real05 0.00 × 3 Tickmill-Live05 0.00 × 18 TickmillEU-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 5 Exness-Real14 0.00 × 33 TMGM.TradeMax-Live11 0.00 × 1 PurpleTradingSC-03Demo 0.00 × 2 TradingProInternational-Live 2 0.00 × 1 FXCM-USDReal03 0.00 × 3 Pepperstone-Edge04 0.00 × 1 FINAM-Real4 0.00 × 1 RoboForex-ProCent-5 0.00 × 2 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 4 GMI-Live14 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.00 × 1 VantageInternational-Live 8 0.00 × 3 VantageInternational-Live 11 0.00 × 56 Exness-Real25 0.00 × 4 FxPro.com-Real08 0.00 × 8 STARTRADERINTL-Live2 0.00 × 3 OctaFX-Real8 0.00 × 1 211 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou