- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
13 (52.00%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (48.00%)
En iyi işlem:
15.34 USD
En kötü işlem:
-6.19 USD
Brüt kâr:
34.84 USD (4 115 pips)
Brüt zarar:
-23.58 USD (3 089 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (29.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.78 USD (8)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.08%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
15 (60.00%)
Satış işlemleri:
10 (40.00%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
2.68 USD
Ortalama zarar:
-1.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-18.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.70 USD (5)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
21.99 USD (2.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.13% (21.99 USD)
Varlığa göre:
2.10% (21.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|4
|XAUUSD
|3
|CHFJPY
|3
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|1
|AUDJPY
|1
|NZDCHF
|1
|EURNZD
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|2
|XAUUSD
|22
|CHFJPY
|-11
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|1
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPUSD
|-4
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|-1
|NZDCHF
|-2
|EURNZD
|-1
|EURGBP
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|295
|XAUUSD
|2.2K
|CHFJPY
|-1.8K
|EURCAD
|206
|GBPAUD
|163
|CADJPY
|380
|NZDJPY
|308
|GBPUSD
|-442
|EURAUD
|235
|AUDJPY
|-93
|NZDCHF
|-131
|EURNZD
|-130
|EURGBP
|-167
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.34 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +29.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 18
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 56
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 2003 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
25
52%
100%
1.47
0.45
USD
USD
2%
1:500