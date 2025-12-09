信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Liquidity Zone Predictor
Uun Mohan Harianto

Liquidity Zone Predictor

Uun Mohan Harianto
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 2003 USD per 
增长自 2025 52%
FBS-Real-7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
352
盈利交易:
233 (66.19%)
亏损交易:
119 (33.81%)
最好交易:
39.79 USD
最差交易:
-21.83 USD
毛利:
807.03 USD (92 332 pips)
毛利亏损:
-291.80 USD (33 948 pips)
最大连续赢利:
18 (103.59 USD)
最大连续盈利:
103.59 USD (18)
夏普比率:
0.28
交易活动:
98.69%
最大入金加载:
10.41%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
139
平均持有时间:
18 小时
采收率:
22.60
长期交易:
273 (77.56%)
短期交易:
79 (22.44%)
利润因子:
2.77
预期回报:
1.46 USD
平均利润:
3.46 USD
平均损失:
-2.45 USD
最大连续失误:
6 (-19.51 USD)
最大连续亏损:
-21.83 USD (1)
每月增长:
51.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
22.80 USD (2.21%)
相对跌幅:
结余:
2.13% (21.99 USD)
净值:
20.68% (301.34 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 93
GBPJPY 33
GBPUSD 30
CHFJPY 29
GBPAUD 26
USDJPY 23
AUDJPY 20
GBPCAD 19
CADJPY 16
EURNZD 15
NZDJPY 12
EURAUD 10
EURGBP 9
EURCAD 7
CADCHF 6
NZDCHF 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 342
GBPJPY 25
GBPUSD 25
CHFJPY 13
GBPAUD 15
USDJPY 18
AUDJPY 8
GBPCAD 15
CADJPY 12
EURNZD 8
NZDJPY 6
EURAUD 11
EURGBP 4
EURCAD 3
CADCHF 6
NZDCHF 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 34K
GBPJPY 4K
GBPUSD 2.5K
CHFJPY 2.1K
GBPAUD 2.3K
USDJPY 2.8K
AUDJPY 1.2K
GBPCAD 2.1K
CADJPY 1.9K
EURNZD 1.4K
NZDJPY 1K
EURAUD 1.6K
EURGBP 260
EURCAD 397
CADCHF 473
NZDCHF 352
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +39.79 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +103.59 USD
最大连续亏损: -19.51 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 18
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 33
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
FINAM-Real4
0.00 × 1
XMTrading-Real 40
0.00 × 48
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
GMI-Live14
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
VantageInternational-Live 11
0.00 × 56
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 4
214 更多...
没有评论
2025.12.25 22:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.25 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 07:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 19:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 13:07
Share of trading days is too low
2025.12.09 13:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 12:07
Share of trading days is too low
2025.12.09 12:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 10:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 10:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载