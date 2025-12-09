- 成长
交易:
352
盈利交易:
233 (66.19%)
亏损交易:
119 (33.81%)
最好交易:
39.79 USD
最差交易:
-21.83 USD
毛利:
807.03 USD (92 332 pips)
毛利亏损:
-291.80 USD (33 948 pips)
最大连续赢利:
18 (103.59 USD)
最大连续盈利:
103.59 USD (18)
夏普比率:
0.28
交易活动:
98.69%
最大入金加载:
10.41%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
139
平均持有时间:
18 小时
采收率:
22.60
长期交易:
273 (77.56%)
短期交易:
79 (22.44%)
利润因子:
2.77
预期回报:
1.46 USD
平均利润:
3.46 USD
平均损失:
-2.45 USD
最大连续失误:
6 (-19.51 USD)
最大连续亏损:
-21.83 USD (1)
每月增长:
51.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
22.80 USD (2.21%)
相对跌幅:
结余:
2.13% (21.99 USD)
净值:
20.68% (301.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|GBPJPY
|33
|GBPUSD
|30
|CHFJPY
|29
|GBPAUD
|26
|USDJPY
|23
|AUDJPY
|20
|GBPCAD
|19
|CADJPY
|16
|EURNZD
|15
|NZDJPY
|12
|EURAUD
|10
|EURGBP
|9
|EURCAD
|7
|CADCHF
|6
|NZDCHF
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|342
|GBPJPY
|25
|GBPUSD
|25
|CHFJPY
|13
|GBPAUD
|15
|USDJPY
|18
|AUDJPY
|8
|GBPCAD
|15
|CADJPY
|12
|EURNZD
|8
|NZDJPY
|6
|EURAUD
|11
|EURGBP
|4
|EURCAD
|3
|CADCHF
|6
|NZDCHF
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|34K
|GBPJPY
|4K
|GBPUSD
|2.5K
|CHFJPY
|2.1K
|GBPAUD
|2.3K
|USDJPY
|2.8K
|AUDJPY
|1.2K
|GBPCAD
|2.1K
|CADJPY
|1.9K
|EURNZD
|1.4K
|NZDJPY
|1K
|EURAUD
|1.6K
|EURGBP
|260
|EURCAD
|397
|CADCHF
|473
|NZDCHF
|352
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.79 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +103.59 USD
最大连续亏损: -19.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 18
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 56
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月2003 USD
52%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
3
100%
352
66%
99%
2.76
1.46
USD
USD
21%
1:500