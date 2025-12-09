- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
13 (52.00%)
Loss Trade:
12 (48.00%)
Best Trade:
15.34 USD
Worst Trade:
-6.19 USD
Profitto lordo:
34.84 USD (4 115 pips)
Perdita lorda:
-23.58 USD (3 089 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (29.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.78 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.08%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
15 (60.00%)
Short Trade:
10 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
2.68 USD
Perdita media:
-1.97 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-18.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.70 USD (5)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21.99 USD (2.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.13% (21.99 USD)
Per equità:
2.10% (21.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|4
|XAUUSD
|3
|CHFJPY
|3
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|1
|AUDJPY
|1
|NZDCHF
|1
|EURNZD
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|2
|XAUUSD
|22
|CHFJPY
|-11
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|1
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPUSD
|-4
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|-1
|NZDCHF
|-2
|EURNZD
|-1
|EURGBP
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|295
|XAUUSD
|2.2K
|CHFJPY
|-1.8K
|EURCAD
|206
|GBPAUD
|163
|CADJPY
|380
|NZDJPY
|308
|GBPUSD
|-442
|EURAUD
|235
|AUDJPY
|-93
|NZDCHF
|-131
|EURNZD
|-130
|EURGBP
|-167
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.34 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +29.78 USD
Massima perdita consecutiva: -18.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 18
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 56
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
