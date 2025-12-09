SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Liquidity Zone Predictor
Uun Mohan Harianto

Liquidity Zone Predictor

Uun Mohan Harianto
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 56%
FBS-Real-7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
376
Transacciones Rentables:
250 (66.48%)
Transacciones Irrentables:
126 (33.51%)
Mejor transacción:
39.79 USD
Peor transacción:
-21.83 USD
Beneficio Bruto:
860.87 USD (98 234 pips)
Pérdidas Brutas:
-302.66 USD (35 208 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (103.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
103.59 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
98.69%
Carga máxima del depósito:
10.41%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
126
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
24.48
Transacciones Largas:
293 (77.93%)
Transacciones Cortas:
83 (22.07%)
Factor de Beneficio:
2.84
Beneficio Esperado:
1.48 USD
Beneficio medio:
3.44 USD
Pérdidas medias:
-2.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-19.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.83 USD (1)
Crecimiento al mes:
55.82%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
22.80 USD (2.21%)
Reducción relativa:
De balance:
2.13% (21.99 USD)
De fondos:
20.68% (301.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 106
GBPJPY 35
GBPUSD 32
CHFJPY 31
GBPAUD 30
USDJPY 23
AUDJPY 20
GBPCAD 19
CADJPY 17
EURNZD 15
NZDJPY 12
EURAUD 10
EURGBP 9
EURCAD 7
CADCHF 6
NZDCHF 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 378
GBPJPY 28
GBPUSD 26
CHFJPY 15
GBPAUD 16
USDJPY 18
AUDJPY 8
GBPCAD 15
CADJPY 13
EURNZD 8
NZDJPY 6
EURAUD 11
EURGBP 4
EURCAD 3
CADCHF 6
NZDCHF 4
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 38K
GBPJPY 4.3K
GBPUSD 2.6K
CHFJPY 2.4K
GBPAUD 2.4K
USDJPY 2.8K
AUDJPY 1.2K
GBPCAD 2.1K
CADJPY 2.1K
EURNZD 1.4K
NZDJPY 1K
EURAUD 1.6K
EURGBP 260
EURCAD 397
CADCHF 473
NZDCHF 352
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +39.79 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +103.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.51 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 18
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 33
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
FINAM-Real4
0.00 × 1
XMTrading-Real 40
0.00 × 48
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
GMI-Live14
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
VantageInternational-Live 11
0.00 × 56
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 4
otros 214...
No hay comentarios
2025.12.25 22:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.25 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 07:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 19:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 13:07
Share of trading days is too low
2025.12.09 13:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 12:07
Share of trading days is too low
2025.12.09 12:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 10:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 10:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Liquidity Zone Predictor
2003 USD al mes
56%
0
0
USD
1.6K
USD
3
100%
376
66%
99%
2.84
1.48
USD
21%
1:500
