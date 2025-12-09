SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Liquidity Zone Predictor
Uun Mohan Harianto

Liquidity Zone Predictor

Uun Mohan Harianto
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 2003 USD por mês
crescimento desde 2025 56%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
376
Negociações com lucro:
250 (66.48%)
Negociações com perda:
126 (33.51%)
Melhor negociação:
39.79 USD
Pior negociação:
-21.83 USD
Lucro bruto:
860.87 USD (98 234 pips)
Perda bruta:
-302.66 USD (35 208 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (103.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
103.59 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
98.69%
Depósito máximo carregado:
10.41%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
126
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
24.48
Negociações longas:
293 (77.93%)
Negociações curtas:
83 (22.07%)
Fator de lucro:
2.84
Valor esperado:
1.48 USD
Lucro médio:
3.44 USD
Perda média:
-2.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-19.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.83 USD (1)
Crescimento mensal:
55.82%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22.80 USD (2.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.13% (21.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.68% (301.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 106
GBPJPY 35
GBPUSD 32
CHFJPY 31
GBPAUD 30
USDJPY 23
AUDJPY 20
GBPCAD 19
CADJPY 17
EURNZD 15
NZDJPY 12
EURAUD 10
EURGBP 9
EURCAD 7
CADCHF 6
NZDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 378
GBPJPY 28
GBPUSD 26
CHFJPY 15
GBPAUD 16
USDJPY 18
AUDJPY 8
GBPCAD 15
CADJPY 13
EURNZD 8
NZDJPY 6
EURAUD 11
EURGBP 4
EURCAD 3
CADCHF 6
NZDCHF 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 38K
GBPJPY 4.3K
GBPUSD 2.6K
CHFJPY 2.4K
GBPAUD 2.4K
USDJPY 2.8K
AUDJPY 1.2K
GBPCAD 2.1K
CADJPY 2.1K
EURNZD 1.4K
NZDJPY 1K
EURAUD 1.6K
EURGBP 260
EURCAD 397
CADCHF 473
NZDCHF 352
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.79 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +103.59 USD
Máxima perda consecutiva: -19.51 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 18
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 33
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
FINAM-Real4
0.00 × 1
XMTrading-Real 40
0.00 × 48
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
GMI-Live14
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
VantageInternational-Live 11
0.00 × 56
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 4
214 mais ...
Sem comentários
2025.12.25 22:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.25 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 07:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 19:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 13:07
Share of trading days is too low
2025.12.09 13:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 12:07
Share of trading days is too low
2025.12.09 12:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 10:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 10:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
