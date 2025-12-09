- Crescimento
Negociações:
376
Negociações com lucro:
250 (66.48%)
Negociações com perda:
126 (33.51%)
Melhor negociação:
39.79 USD
Pior negociação:
-21.83 USD
Lucro bruto:
860.87 USD (98 234 pips)
Perda bruta:
-302.66 USD (35 208 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (103.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
103.59 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
98.69%
Depósito máximo carregado:
10.41%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
126
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
24.48
Negociações longas:
293 (77.93%)
Negociações curtas:
83 (22.07%)
Fator de lucro:
2.84
Valor esperado:
1.48 USD
Lucro médio:
3.44 USD
Perda média:
-2.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-19.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.83 USD (1)
Crescimento mensal:
55.82%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22.80 USD (2.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.13% (21.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.68% (301.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|GBPJPY
|35
|GBPUSD
|32
|CHFJPY
|31
|GBPAUD
|30
|USDJPY
|23
|AUDJPY
|20
|GBPCAD
|19
|CADJPY
|17
|EURNZD
|15
|NZDJPY
|12
|EURAUD
|10
|EURGBP
|9
|EURCAD
|7
|CADCHF
|6
|NZDCHF
|4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|378
|GBPJPY
|28
|GBPUSD
|26
|CHFJPY
|15
|GBPAUD
|16
|USDJPY
|18
|AUDJPY
|8
|GBPCAD
|15
|CADJPY
|13
|EURNZD
|8
|NZDJPY
|6
|EURAUD
|11
|EURGBP
|4
|EURCAD
|3
|CADCHF
|6
|NZDCHF
|4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|38K
|GBPJPY
|4.3K
|GBPUSD
|2.6K
|CHFJPY
|2.4K
|GBPAUD
|2.4K
|USDJPY
|2.8K
|AUDJPY
|1.2K
|GBPCAD
|2.1K
|CADJPY
|2.1K
|EURNZD
|1.4K
|NZDJPY
|1K
|EURAUD
|1.6K
|EURGBP
|260
|EURCAD
|397
|CADCHF
|473
|NZDCHF
|352
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.79 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +103.59 USD
Máxima perda consecutiva: -19.51 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 18
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 56
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
