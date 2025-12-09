СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Liquidity Zone Predictor
Uun Mohan Harianto

Liquidity Zone Predictor

Uun Mohan Harianto
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 2003 USD в месяц
прирост с 2025 50%
FBS-Real-7
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
341
Прибыльных трейдов:
226 (66.27%)
Убыточных трейдов:
115 (33.72%)
Лучший трейд:
39.79 USD
Худший трейд:
-21.83 USD
Общая прибыль:
787.49 USD (89 989 pips)
Общий убыток:
-289.14 USD (33 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (103.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
103.59 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
97.69%
Макс. загрузка депозита:
10.41%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
165
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
21.86
Длинных трейдов:
262 (76.83%)
Коротких трейдов:
79 (23.17%)
Профит фактор:
2.72
Мат. ожидание:
1.46 USD
Средняя прибыль:
3.48 USD
Средний убыток:
-2.51 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-19.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.83 USD (1)
Прирост в месяц:
49.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.80 USD (2.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.13% (21.99 USD)
По эквити:
20.68% (301.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 90
GBPJPY 31
GBPUSD 30
GBPAUD 26
CHFJPY 26
USDJPY 23
AUDJPY 20
GBPCAD 17
CADJPY 15
EURNZD 15
NZDJPY 12
EURAUD 10
EURGBP 9
EURCAD 7
CADCHF 6
NZDCHF 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 331
GBPJPY 24
GBPUSD 25
GBPAUD 15
CHFJPY 11
USDJPY 18
AUDJPY 8
GBPCAD 14
CADJPY 10
EURNZD 8
NZDJPY 6
EURAUD 11
EURGBP 4
EURCAD 3
CADCHF 6
NZDCHF 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 33K
GBPJPY 3.8K
GBPUSD 2.5K
GBPAUD 2.3K
CHFJPY 1.8K
USDJPY 2.8K
AUDJPY 1.2K
GBPCAD 1.9K
CADJPY 1.6K
EURNZD 1.4K
NZDJPY 1K
EURAUD 1.6K
EURGBP 260
EURCAD 397
CADCHF 473
NZDCHF 352
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.79 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +103.59 USD
Макс. убыток в серии: -19.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 18
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 33
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
FINAM-Real4
0.00 × 1
XMTrading-Real 40
0.00 × 48
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
GMI-Live14
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
VantageInternational-Live 11
0.00 × 56
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 4
еще 214...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.10 07:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 19:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 13:07
Share of trading days is too low
2025.12.09 13:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 12:07
Share of trading days is too low
2025.12.09 12:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 10:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 10:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Liquidity Zone Predictor
2003 USD в месяц
50%
0
0
USD
1.5K
USD
3
100%
341
66%
98%
2.72
1.46
USD
21%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.