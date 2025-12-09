- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
341
Прибыльных трейдов:
226 (66.27%)
Убыточных трейдов:
115 (33.72%)
Лучший трейд:
39.79 USD
Худший трейд:
-21.83 USD
Общая прибыль:
787.49 USD (89 989 pips)
Общий убыток:
-289.14 USD (33 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (103.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
103.59 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
97.69%
Макс. загрузка депозита:
10.41%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
165
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
21.86
Длинных трейдов:
262 (76.83%)
Коротких трейдов:
79 (23.17%)
Профит фактор:
2.72
Мат. ожидание:
1.46 USD
Средняя прибыль:
3.48 USD
Средний убыток:
-2.51 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-19.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.83 USD (1)
Прирост в месяц:
49.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.80 USD (2.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.13% (21.99 USD)
По эквити:
20.68% (301.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|GBPJPY
|31
|GBPUSD
|30
|GBPAUD
|26
|CHFJPY
|26
|USDJPY
|23
|AUDJPY
|20
|GBPCAD
|17
|CADJPY
|15
|EURNZD
|15
|NZDJPY
|12
|EURAUD
|10
|EURGBP
|9
|EURCAD
|7
|CADCHF
|6
|NZDCHF
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|331
|GBPJPY
|24
|GBPUSD
|25
|GBPAUD
|15
|CHFJPY
|11
|USDJPY
|18
|AUDJPY
|8
|GBPCAD
|14
|CADJPY
|10
|EURNZD
|8
|NZDJPY
|6
|EURAUD
|11
|EURGBP
|4
|EURCAD
|3
|CADCHF
|6
|NZDCHF
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|33K
|GBPJPY
|3.8K
|GBPUSD
|2.5K
|GBPAUD
|2.3K
|CHFJPY
|1.8K
|USDJPY
|2.8K
|AUDJPY
|1.2K
|GBPCAD
|1.9K
|CADJPY
|1.6K
|EURNZD
|1.4K
|NZDJPY
|1K
|EURAUD
|1.6K
|EURGBP
|260
|EURCAD
|397
|CADCHF
|473
|NZDCHF
|352
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.79 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +103.59 USD
Макс. убыток в серии: -19.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 18
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 56
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
еще 214...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
2003 USD в месяц
50%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
3
100%
341
66%
98%
2.72
1.46
USD
USD
21%
1:500