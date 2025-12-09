SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Liquidity Zone Predictor
Uun Mohan Harianto

Liquidity Zone Predictor

Uun Mohan Harianto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 2003 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 58%
FBS-Real-7
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
397
Gewinntrades:
264 (66.49%)
Verlusttrades:
133 (33.50%)
Bester Trade:
39.79 USD
Schlechtester Trade:
-21.83 USD
Bruttoprofit:
896.78 USD (102 671 pips)
Bruttoverlust:
-312.30 USD (36 523 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (103.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
103.59 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
98.69%
Max deposit load:
10.41%
Letzter Trade:
30 Minuten
Trades pro Woche:
140
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
25.64
Long-Positionen:
304 (76.57%)
Short-Positionen:
93 (23.43%)
Profit-Faktor:
2.87
Mathematische Gewinnerwartung:
1.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-19.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.83 USD (1)
Wachstum pro Monat :
58.45%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
22.80 USD (2.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.13% (21.99 USD)
Kapital:
20.68% (301.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 107
GBPJPY 37
GBPUSD 34
GBPAUD 32
CHFJPY 31
USDJPY 23
AUDJPY 20
CADJPY 19
EURNZD 19
GBPCAD 19
NZDJPY 12
EURAUD 11
EURGBP 10
EURCAD 8
CADCHF 8
NZDCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 386
GBPJPY 28
GBPUSD 27
GBPAUD 21
CHFJPY 15
USDJPY 18
AUDJPY 8
CADJPY 14
EURNZD 9
GBPCAD 15
NZDJPY 6
EURAUD 14
EURGBP 5
EURCAD 4
CADCHF 7
NZDCHF 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 39K
GBPJPY 4.4K
GBPUSD 2.7K
GBPAUD 3.1K
CHFJPY 2.4K
USDJPY 2.8K
AUDJPY 1.2K
CADJPY 2.2K
EURNZD 1.6K
GBPCAD 2.1K
NZDJPY 1K
EURAUD 2.1K
EURGBP 364
EURCAD 527
CADCHF 556
NZDCHF 530
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +39.79 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +103.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.51 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 18
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 33
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
FINAM-Real4
0.00 × 1
XMTrading-Real 40
0.00 × 48
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
GMI-Live14
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
VantageInternational-Live 11
0.00 × 56
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 4
noch 214 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.25 22:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.25 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 07:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 19:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 13:07
Share of trading days is too low
2025.12.09 13:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 12:07
Share of trading days is too low
2025.12.09 12:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 10:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 10:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Liquidity Zone Predictor
2003 USD pro Monat
58%
0
0
USD
1.6K
USD
3
100%
397
66%
99%
2.87
1.47
USD
21%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.