Uun Mohan Harianto

Liquidity Zone Predictor

Uun Mohan Harianto
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  2003  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 56%
FBS-Real-7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
376
利益トレード:
250 (66.48%)
損失トレード:
126 (33.51%)
ベストトレード:
39.79 USD
最悪のトレード:
-21.83 USD
総利益:
860.87 USD (98 234 pips)
総損失:
-302.66 USD (35 208 pips)
最大連続の勝ち:
18 (103.59 USD)
最大連続利益:
103.59 USD (18)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
98.69%
最大入金額:
10.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
126
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
24.48
長いトレード:
293 (77.93%)
短いトレード:
83 (22.07%)
プロフィットファクター:
2.84
期待されたペイオフ:
1.48 USD
平均利益:
3.44 USD
平均損失:
-2.40 USD
最大連続の負け:
6 (-19.51 USD)
最大連続損失:
-21.83 USD (1)
月間成長:
55.82%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
22.80 USD (2.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.13% (21.99 USD)
エクイティによる:
20.68% (301.34 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 106
GBPJPY 35
GBPUSD 32
CHFJPY 31
GBPAUD 30
USDJPY 23
AUDJPY 20
GBPCAD 19
CADJPY 17
EURNZD 15
NZDJPY 12
EURAUD 10
EURGBP 9
EURCAD 7
CADCHF 6
NZDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 378
GBPJPY 28
GBPUSD 26
CHFJPY 15
GBPAUD 16
USDJPY 18
AUDJPY 8
GBPCAD 15
CADJPY 13
EURNZD 8
NZDJPY 6
EURAUD 11
EURGBP 4
EURCAD 3
CADCHF 6
NZDCHF 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 38K
GBPJPY 4.3K
GBPUSD 2.6K
CHFJPY 2.4K
GBPAUD 2.4K
USDJPY 2.8K
AUDJPY 1.2K
GBPCAD 2.1K
CADJPY 2.1K
EURNZD 1.4K
NZDJPY 1K
EURAUD 1.6K
EURGBP 260
EURCAD 397
CADCHF 473
NZDCHF 352
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +39.79 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +103.59 USD
最大連続損失: -19.51 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 18
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 33
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
FINAM-Real4
0.00 × 1
XMTrading-Real 40
0.00 × 48
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
GMI-Live14
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
VantageInternational-Live 11
0.00 × 56
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 4
214 より多く...
レビューなし
2025.12.25 22:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.25 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 07:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 19:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 13:07
Share of trading days is too low
2025.12.09 13:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 12:07
Share of trading days is too low
2025.12.09 12:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 10:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 10:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
