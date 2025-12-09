- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
376
利益トレード:
250 (66.48%)
損失トレード:
126 (33.51%)
ベストトレード:
39.79 USD
最悪のトレード:
-21.83 USD
総利益:
860.87 USD (98 234 pips)
総損失:
-302.66 USD (35 208 pips)
最大連続の勝ち:
18 (103.59 USD)
最大連続利益:
103.59 USD (18)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
98.69%
最大入金額:
10.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
126
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
24.48
長いトレード:
293 (77.93%)
短いトレード:
83 (22.07%)
プロフィットファクター:
2.84
期待されたペイオフ:
1.48 USD
平均利益:
3.44 USD
平均損失:
-2.40 USD
最大連続の負け:
6 (-19.51 USD)
最大連続損失:
-21.83 USD (1)
月間成長:
55.82%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
22.80 USD (2.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.13% (21.99 USD)
エクイティによる:
20.68% (301.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|GBPJPY
|35
|GBPUSD
|32
|CHFJPY
|31
|GBPAUD
|30
|USDJPY
|23
|AUDJPY
|20
|GBPCAD
|19
|CADJPY
|17
|EURNZD
|15
|NZDJPY
|12
|EURAUD
|10
|EURGBP
|9
|EURCAD
|7
|CADCHF
|6
|NZDCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|378
|GBPJPY
|28
|GBPUSD
|26
|CHFJPY
|15
|GBPAUD
|16
|USDJPY
|18
|AUDJPY
|8
|GBPCAD
|15
|CADJPY
|13
|EURNZD
|8
|NZDJPY
|6
|EURAUD
|11
|EURGBP
|4
|EURCAD
|3
|CADCHF
|6
|NZDCHF
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|38K
|GBPJPY
|4.3K
|GBPUSD
|2.6K
|CHFJPY
|2.4K
|GBPAUD
|2.4K
|USDJPY
|2.8K
|AUDJPY
|1.2K
|GBPCAD
|2.1K
|CADJPY
|2.1K
|EURNZD
|1.4K
|NZDJPY
|1K
|EURAUD
|1.6K
|EURGBP
|260
|EURCAD
|397
|CADCHF
|473
|NZDCHF
|352
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.79 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +103.59 USD
最大連続損失: -19.51 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 18
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 56
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
214 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
2003 USD/月
56%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
3
100%
376
66%
99%
2.84
1.48
USD
USD
21%
1:500