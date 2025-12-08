- Büyüme
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
60 (74.07%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (25.93%)
En iyi işlem:
55.98 USD
En kötü işlem:
-64.00 USD
Brüt kâr:
632.86 USD (10 470 pips)
Brüt zarar:
-273.08 USD (4 054 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (118.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.74 USD (14)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
58.83%
Maks. mevduat yükü:
2.86%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
4.92
Alış işlemleri:
21 (25.93%)
Satış işlemleri:
60 (74.07%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
4.44 USD
Ortalama kâr:
10.55 USD
Ortalama zarar:
-13.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-9.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.00 USD (1)
Aylık büyüme:
8.38%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
73.10 USD
Maksimum:
73.10 USD (6.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.60% (67.22 USD)
Varlığa göre:
0.36% (4.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|80
|EURUSD+
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|431
|EURUSD+
|-71
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|6.5K
|EURUSD+
|-64
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
XAU/USD scalping strategy with 80% win rate and a profitable track record.
