Luke James Edward Walker

Smart Edge Capital Blue

Luke James Edward Walker
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
60 (74.07%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (25.93%)
En iyi işlem:
55.98 USD
En kötü işlem:
-64.00 USD
Brüt kâr:
632.86 USD (10 470 pips)
Brüt zarar:
-273.08 USD (4 054 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (118.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.74 USD (14)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
58.83%
Maks. mevduat yükü:
2.86%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
4.92
Alış işlemleri:
21 (25.93%)
Satış işlemleri:
60 (74.07%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
4.44 USD
Ortalama kâr:
10.55 USD
Ortalama zarar:
-13.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-9.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.00 USD (1)
Aylık büyüme:
8.38%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
73.10 USD
Maksimum:
73.10 USD (6.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.60% (67.22 USD)
Varlığa göre:
0.36% (4.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 80
EURUSD+ 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 431
EURUSD+ -71
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 6.5K
EURUSD+ -64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.98 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +118.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

XAU/USD scalping strategy with 80% win rate and a profitable track record.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Smart Edge Capital Blue
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
1.2K
USD
12
0%
81
74%
59%
2.31
4.44
USD
6%
1:500
