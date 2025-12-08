SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Smart Edge Capital Blue
Luke James Edward Walker

Smart Edge Capital Blue

Luke James Edward Walker
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 38%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
88
Transacciones Rentables:
66 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
22 (25.00%)
Mejor transacción:
55.98 USD
Peor transacción:
-64.00 USD
Beneficio Bruto:
685.67 USD (11 132 pips)
Pérdidas Brutas:
-296.40 USD (4 057 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (118.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
118.74 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
0.52%
Carga máxima del depósito:
9.99%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
5.33
Transacciones Largas:
24 (27.27%)
Transacciones Cortas:
64 (72.73%)
Factor de Beneficio:
2.31
Beneficio Esperado:
4.42 USD
Beneficio medio:
10.39 USD
Pérdidas medias:
-13.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-9.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.09%
Pronóstico anual:
86.08%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
73.10 USD
Máxima:
73.10 USD (6.09%)
Reducción relativa:
De balance:
5.60% (67.22 USD)
De fondos:
1.49% (17.43 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 84
EURUSD+ 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 478
EURUSD+ -89
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 7.1K
EURUSD+ -65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +55.98 USD
Peor transacción: -64 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +118.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

XAU/USD scalping strategy with 80% win rate and a profitable track record.
No hay comentarios
2025.12.23 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Smart Edge Capital Blue
30 USD al mes
38%
0
0
USD
1.2K
USD
13
0%
88
75%
1%
2.31
4.42
USD
6%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.