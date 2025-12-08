- Incremento
Total de Trades:
88
Transacciones Rentables:
66 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
22 (25.00%)
Mejor transacción:
55.98 USD
Peor transacción:
-64.00 USD
Beneficio Bruto:
685.67 USD (11 132 pips)
Pérdidas Brutas:
-296.40 USD (4 057 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (118.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
118.74 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
0.52%
Carga máxima del depósito:
9.99%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
5.33
Transacciones Largas:
24 (27.27%)
Transacciones Cortas:
64 (72.73%)
Factor de Beneficio:
2.31
Beneficio Esperado:
4.42 USD
Beneficio medio:
10.39 USD
Pérdidas medias:
-13.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-9.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.09%
Pronóstico anual:
86.08%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
73.10 USD
Máxima:
73.10 USD (6.09%)
Reducción relativa:
De balance:
5.60% (67.22 USD)
De fondos:
1.49% (17.43 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|84
|EURUSD+
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|478
|EURUSD+
|-89
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|7.1K
|EURUSD+
|-65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
