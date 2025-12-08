- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
88
Gewinntrades:
66 (75.00%)
Verlusttrades:
22 (25.00%)
Bester Trade:
55.98 USD
Schlechtester Trade:
-64.00 USD
Bruttoprofit:
685.67 USD (11 132 pips)
Bruttoverlust:
-296.40 USD (4 057 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (118.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
118.74 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
0.52%
Max deposit load:
9.99%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
5.33
Long-Positionen:
24 (27.27%)
Short-Positionen:
64 (72.73%)
Profit-Faktor:
2.31
Mathematische Gewinnerwartung:
4.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-9.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-64.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.09%
Jahresprognose:
86.08%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
73.10 USD
Maximaler:
73.10 USD (6.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.60% (67.22 USD)
Kapital:
1.49% (17.43 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|84
|EURUSD+
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|478
|EURUSD+
|-89
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|7.1K
|EURUSD+
|-65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +55.98 USD
Schlechtester Trade: -64 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +118.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.01 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
XAU/USD scalping strategy with 80% win rate and a profitable track record.
Keine Bewertungen
