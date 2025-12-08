- 자본
- 축소
트레이드:
89
이익 거래:
67 (75.28%)
손실 거래:
22 (24.72%)
최고의 거래:
55.98 USD
최악의 거래:
-64.00 USD
총 수익:
708.28 USD (11 454 pips)
총 손실:
-296.89 USD (4 057 pips)
연속 최대 이익:
14 (118.74 USD)
연속 최대 이익:
118.74 USD (14)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
0.52%
최대 입금량:
9.99%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
5.63
롱(주식매수):
25 (28.09%)
숏(주식차입매도):
64 (71.91%)
수익 요인:
2.39
기대수익:
4.62 USD
평균 이익:
10.57 USD
평균 손실:
-13.50 USD
연속 최대 손실:
5 (-9.01 USD)
연속 최대 손실:
-64.00 USD (1)
월별 성장률:
8.64%
연간 예측:
104.81%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
73.10 USD
최대한의:
73.10 USD (6.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.60% (67.22 USD)
자본금별:
1.49% (17.43 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|85
|EURUSD+
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|501
|EURUSD+
|-89
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|7.5K
|EURUSD+
|-65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +55.98 USD
최악의 거래: -64 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +118.74 USD
연속 최대 손실: -9.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
XAU/USD scalping strategy with 80% win rate and a profitable track record.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
41%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
16
0%
89
75%
1%
2.38
4.62
USD
USD
6%
1:500