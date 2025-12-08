- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
66 (75.00%)
Убыточных трейдов:
22 (25.00%)
Лучший трейд:
55.98 USD
Худший трейд:
-64.00 USD
Общая прибыль:
685.67 USD (11 132 pips)
Общий убыток:
-296.40 USD (4 057 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (118.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
118.74 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
0.52%
Макс. загрузка депозита:
9.99%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
5.33
Длинных трейдов:
24 (27.27%)
Коротких трейдов:
64 (72.73%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
4.42 USD
Средняя прибыль:
10.39 USD
Средний убыток:
-13.47 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-9.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.00 USD (1)
Прирост в месяц:
7.09%
Годовой прогноз:
86.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
73.10 USD
Максимальная:
73.10 USD (6.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.60% (67.22 USD)
По эквити:
1.49% (17.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|84
|EURUSD+
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|478
|EURUSD+
|-89
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|7.1K
|EURUSD+
|-65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +55.98 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +118.74 USD
Макс. убыток в серии: -9.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
XAU/USD scalping strategy with 80% win rate and a profitable track record.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
13
0%
88
75%
1%
2.31
4.42
USD
USD
6%
1:500