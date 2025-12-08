- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
88
盈利交易:
66 (75.00%)
亏损交易:
22 (25.00%)
最好交易:
55.98 USD
最差交易:
-64.00 USD
毛利:
685.67 USD (11 132 pips)
毛利亏损:
-296.40 USD (4 057 pips)
最大连续赢利:
14 (118.74 USD)
最大连续盈利:
118.74 USD (14)
夏普比率:
0.35
交易活动:
0.52%
最大入金加载:
9.99%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
5.33
长期交易:
24 (27.27%)
短期交易:
64 (72.73%)
利润因子:
2.31
预期回报:
4.42 USD
平均利润:
10.39 USD
平均损失:
-13.47 USD
最大连续失误:
5 (-9.01 USD)
最大连续亏损:
-64.00 USD (1)
每月增长:
7.09%
年度预测:
86.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
73.10 USD
最大值:
73.10 USD (6.09%)
相对跌幅:
结余:
5.60% (67.22 USD)
净值:
1.49% (17.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|84
|EURUSD+
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|478
|EURUSD+
|-89
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|7.1K
|EURUSD+
|-65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +55.98 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +118.74 USD
最大连续亏损: -9.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
XAU/USD scalping strategy with 80% win rate and a profitable track record.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
38%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
13
0%
88
75%
1%
2.31
4.42
USD
USD
6%
1:500