- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
88
利益トレード:
66 (75.00%)
損失トレード:
22 (25.00%)
ベストトレード:
55.98 USD
最悪のトレード:
-64.00 USD
総利益:
685.67 USD (11 132 pips)
総損失:
-296.40 USD (4 057 pips)
最大連続の勝ち:
14 (118.74 USD)
最大連続利益:
118.74 USD (14)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
0.52%
最大入金額:
9.99%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
5.33
長いトレード:
24 (27.27%)
短いトレード:
64 (72.73%)
プロフィットファクター:
2.31
期待されたペイオフ:
4.42 USD
平均利益:
10.39 USD
平均損失:
-13.47 USD
最大連続の負け:
5 (-9.01 USD)
最大連続損失:
-64.00 USD (1)
月間成長:
7.09%
年間予想:
86.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
73.10 USD
最大の:
73.10 USD (6.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.60% (67.22 USD)
エクイティによる:
1.49% (17.43 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|84
|EURUSD+
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|478
|EURUSD+
|-89
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|7.1K
|EURUSD+
|-65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
XAU/USD scalping strategy with 80% win rate and a profitable track record.
