Luke James Edward Walker

Smart Edge Capital Blue

Luke James Edward Walker
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 38%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
88
利益トレード:
66 (75.00%)
損失トレード:
22 (25.00%)
ベストトレード:
55.98 USD
最悪のトレード:
-64.00 USD
総利益:
685.67 USD (11 132 pips)
総損失:
-296.40 USD (4 057 pips)
最大連続の勝ち:
14 (118.74 USD)
最大連続利益:
118.74 USD (14)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
0.52%
最大入金額:
9.99%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
5.33
長いトレード:
24 (27.27%)
短いトレード:
64 (72.73%)
プロフィットファクター:
2.31
期待されたペイオフ:
4.42 USD
平均利益:
10.39 USD
平均損失:
-13.47 USD
最大連続の負け:
5 (-9.01 USD)
最大連続損失:
-64.00 USD (1)
月間成長:
7.09%
年間予想:
86.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
73.10 USD
最大の:
73.10 USD (6.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.60% (67.22 USD)
エクイティによる:
1.49% (17.43 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 84
EURUSD+ 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 478
EURUSD+ -89
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 7.1K
EURUSD+ -65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +55.98 USD
最悪のトレード: -64 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +118.74 USD
最大連続損失: -9.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

XAU/USD scalping strategy with 80% win rate and a profitable track record.
レビューなし
2025.12.23 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
