- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
88
Negociações com lucro:
66 (75.00%)
Negociações com perda:
22 (25.00%)
Melhor negociação:
55.98 USD
Pior negociação:
-64.00 USD
Lucro bruto:
685.67 USD (11 132 pips)
Perda bruta:
-296.40 USD (4 057 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (118.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
118.74 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
0.52%
Depósito máximo carregado:
9.99%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
5.33
Negociações longas:
24 (27.27%)
Negociações curtas:
64 (72.73%)
Fator de lucro:
2.31
Valor esperado:
4.42 USD
Lucro médio:
10.39 USD
Perda média:
-13.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-9.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.00 USD (1)
Crescimento mensal:
7.09%
Previsão anual:
86.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
73.10 USD
Máximo:
73.10 USD (6.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.60% (67.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.49% (17.43 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|84
|EURUSD+
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|478
|EURUSD+
|-89
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|7.1K
|EURUSD+
|-65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +55.98 USD
Pior negociação: -64 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +118.74 USD
Máxima perda consecutiva: -9.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
XAU/USD scalping strategy with 80% win rate and a profitable track record.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
38%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
13
0%
88
75%
1%
2.31
4.42
USD
USD
6%
1:500