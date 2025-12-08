- Crescita
Trade:
81
Profit Trade:
60 (74.07%)
Loss Trade:
21 (25.93%)
Best Trade:
55.98 USD
Worst Trade:
-64.00 USD
Profitto lordo:
632.86 USD (10 470 pips)
Perdita lorda:
-273.08 USD (4 054 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (118.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.74 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
58.83%
Massimo carico di deposito:
2.86%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
4.92
Long Trade:
21 (25.93%)
Short Trade:
60 (74.07%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
4.44 USD
Profitto medio:
10.55 USD
Perdita media:
-13.00 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-9.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.00 USD (1)
Crescita mensile:
8.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.10 USD
Massimale:
73.10 USD (6.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.60% (67.22 USD)
Per equità:
0.36% (4.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|80
|EURUSD+
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|431
|EURUSD+
|-71
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|6.5K
|EURUSD+
|-64
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
XAU/USD scalping strategy with 80% win rate and a profitable track record.
