SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / KTK MJ
ALESSANDRO DI MAURO

KTK MJ

ALESSANDRO DI MAURO
0 inceleme
Güvenilirlik
66 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
91
Kârla kapanan işlemler:
48 (52.74%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (47.25%)
En iyi işlem:
64.07 EUR
En kötü işlem:
-149.12 EUR
Brüt kâr:
733.88 EUR (121 923 pips)
Brüt zarar:
-913.42 EUR (80 849 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (87.23 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
117.13 EUR (2)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.28%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
17 gün
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
61 (67.03%)
Satış işlemleri:
30 (32.97%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-1.97 EUR
Ortalama kâr:
15.29 EUR
Ortalama zarar:
-21.24 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-668.83 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-668.83 EUR (8)
Aylık büyüme:
1.14%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
422.52 EUR
Maksimum:
747.43 EUR (7.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 19
GBPCHF 19
CADJPY 11
USDCHF 10
NZDCHF 9
USDMXN 9
USDJPY 6
AUDUSD 5
GBPJPY 2
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -465
GBPCHF 148
CADJPY 82
USDCHF 137
NZDCHF -138
USDMXN 58
USDJPY -26
AUDUSD -1
GBPJPY -1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -25K
GBPCHF 1.9K
CADJPY 5.6K
USDCHF 6.4K
NZDCHF -4.7K
USDMXN 59K
USDJPY -1.7K
AUDUSD -33
GBPJPY -67
NZDJPY 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.07 EUR
En kötü işlem: -149 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +87.23 EUR
Maksimum ardışık zarar: -668.83 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.29 × 2175
VantageFXInternational-Live
0.64 × 11
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.93 × 390
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.75 × 4
Ava-Real 1-MT5
1.80 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.69 × 261
Pepperstone-MT5-Live01
3.83 × 18
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
XMGlobal-MT5 2
4.39 × 18
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.64 × 11
TickmillUK-Live
4.80 × 5
FXOpen-MT5
5.43 × 7
BCS5-Real
5.67 × 3
RoboForex-Pro
5.73 × 207
7 daha fazla...
vv
İnceleme yok
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 35 days. This comprises 7.61% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 20 days. This comprises 4.35% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
