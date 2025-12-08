- Büyüme
İşlemler:
91
Kârla kapanan işlemler:
48 (52.74%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (47.25%)
En iyi işlem:
64.07 EUR
En kötü işlem:
-149.12 EUR
Brüt kâr:
733.88 EUR (121 923 pips)
Brüt zarar:
-913.42 EUR (80 849 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (87.23 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
117.13 EUR (2)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.28%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
17 gün
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
61 (67.03%)
Satış işlemleri:
30 (32.97%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-1.97 EUR
Ortalama kâr:
15.29 EUR
Ortalama zarar:
-21.24 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-668.83 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-668.83 EUR (8)
Aylık büyüme:
1.14%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
422.52 EUR
Maksimum:
747.43 EUR (7.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|19
|GBPCHF
|19
|CADJPY
|11
|USDCHF
|10
|NZDCHF
|9
|USDMXN
|9
|USDJPY
|6
|AUDUSD
|5
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-465
|GBPCHF
|148
|CADJPY
|82
|USDCHF
|137
|NZDCHF
|-138
|USDMXN
|58
|USDJPY
|-26
|AUDUSD
|-1
|GBPJPY
|-1
|NZDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-25K
|GBPCHF
|1.9K
|CADJPY
|5.6K
|USDCHF
|6.4K
|NZDCHF
|-4.7K
|USDMXN
|59K
|USDJPY
|-1.7K
|AUDUSD
|-33
|GBPJPY
|-67
|NZDJPY
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +64.07 EUR
En kötü işlem: -149 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +87.23 EUR
Maksimum ardışık zarar: -668.83 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.29 × 2175
|
VantageFXInternational-Live
|0.64 × 11
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.93 × 390
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.75 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|1.80 × 5
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.69 × 261
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.83 × 18
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|4.39 × 18
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.64 × 11
|
TickmillUK-Live
|4.80 × 5
|
FXOpen-MT5
|5.43 × 7
|
BCS5-Real
|5.67 × 3
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
