- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
99
Прибыльных трейдов:
54 (54.54%)
Убыточных трейдов:
45 (45.45%)
Лучший трейд:
64.07 EUR
Худший трейд:
-149.12 EUR
Общая прибыль:
778.82 EUR (132 465 pips)
Общий убыток:
-924.53 EUR (87 772 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (87.23 EUR)
Макс. прибыль в серии:
117.13 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.93%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
16 дней
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
65 (65.66%)
Коротких трейдов:
34 (34.34%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-1.47 EUR
Средняя прибыль:
14.42 EUR
Средний убыток:
-20.55 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-668.83 EUR)
Макс. убыток в серии:
-668.83 EUR (8)
Прирост в месяц:
1.82%
Годовой прогноз:
20.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
422.52 EUR
Максимальная:
747.43 EUR (7.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.17% (747.32 EUR)
По эквити:
0.87% (52.83 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|GBPCHF
|21
|CADJPY
|11
|USDMXN
|11
|USDCHF
|10
|NZDCHF
|9
|USDJPY
|8
|AUDUSD
|5
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-457
|GBPCHF
|149
|CADJPY
|82
|USDMXN
|59
|USDCHF
|137
|NZDCHF
|-138
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|-1
|GBPJPY
|-1
|NZDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-25K
|GBPCHF
|2K
|CADJPY
|5.6K
|USDMXN
|60K
|USDCHF
|6.4K
|NZDCHF
|-4.7K
|USDJPY
|516
|AUDUSD
|-33
|GBPJPY
|-67
|NZDJPY
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +64.07 EUR
Худший трейд: -149 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +87.23 EUR
Макс. убыток в серии: -668.83 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.29 × 2175
|
VantageFXInternational-Live
|0.64 × 11
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.93 × 390
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.75 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|1.80 × 5
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.53 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.69 × 261
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|4.39 × 18
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.64 × 11
|
TickmillUK-Live
|4.80 × 5
|
FXOpen-MT5
|5.43 × 7
|
BCS5-Real
|5.67 × 3
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
vv
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
6.1K
EUR
EUR
66
0%
99
54%
100%
0.84
-1.47
EUR
EUR
7%
1:200