ALESSANDRO DI MAURO

KTK MJ

ALESSANDRO DI MAURO
0 отзывов
66 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 -1%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
99
Прибыльных трейдов:
54 (54.54%)
Убыточных трейдов:
45 (45.45%)
Лучший трейд:
64.07 EUR
Худший трейд:
-149.12 EUR
Общая прибыль:
778.82 EUR (132 465 pips)
Общий убыток:
-924.53 EUR (87 772 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (87.23 EUR)
Макс. прибыль в серии:
117.13 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.93%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
16 дней
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
65 (65.66%)
Коротких трейдов:
34 (34.34%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-1.47 EUR
Средняя прибыль:
14.42 EUR
Средний убыток:
-20.55 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-668.83 EUR)
Макс. убыток в серии:
-668.83 EUR (8)
Прирост в месяц:
1.82%
Годовой прогноз:
20.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
422.52 EUR
Максимальная:
747.43 EUR (7.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.17% (747.32 EUR)
По эквити:
0.87% (52.83 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 21
GBPCHF 21
CADJPY 11
USDMXN 11
USDCHF 10
NZDCHF 9
USDJPY 8
AUDUSD 5
GBPJPY 2
NZDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -457
GBPCHF 149
CADJPY 82
USDMXN 59
USDCHF 137
NZDCHF -138
USDJPY 2
AUDUSD -1
GBPJPY -1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -25K
GBPCHF 2K
CADJPY 5.6K
USDMXN 60K
USDCHF 6.4K
NZDCHF -4.7K
USDJPY 516
AUDUSD -33
GBPJPY -67
NZDJPY 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +64.07 EUR
Худший трейд: -149 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +87.23 EUR
Макс. убыток в серии: -668.83 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.29 × 2175
VantageFXInternational-Live
0.64 × 11
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.93 × 390
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.75 × 4
Ava-Real 1-MT5
1.80 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.53 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.69 × 261
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
XMGlobal-MT5 2
4.39 × 18
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.64 × 11
TickmillUK-Live
4.80 × 5
FXOpen-MT5
5.43 × 7
BCS5-Real
5.67 × 3
RoboForex-Pro
5.73 × 207
еще 7...
vv
Нет отзывов
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 35 days. This comprises 7.61% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 20 days. This comprises 4.35% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
