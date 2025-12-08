- 자본
- 축소
트레이드:
105
이익 거래:
57 (54.28%)
손실 거래:
48 (45.71%)
최고의 거래:
64.07 EUR
최악의 거래:
-149.12 EUR
총 수익:
827.35 EUR (151 829 pips)
총 손실:
-945.73 EUR (88 917 pips)
연속 최대 이익:
8 (87.23 EUR)
연속 최대 이익:
117.13 EUR (2)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.93%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
16 일
회복 요인:
-0.16
롱(주식매수):
67 (63.81%)
숏(주식차입매도):
38 (36.19%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-1.13 EUR
평균 이익:
14.51 EUR
평균 손실:
-19.70 EUR
연속 최대 손실:
8 (-668.83 EUR)
연속 최대 손실:
-668.83 EUR (8)
월별 성장률:
1.48%
연간 예측:
17.90%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
422.52 EUR
최대한의:
747.43 EUR (7.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.17% (747.32 EUR)
자본금별:
0.87% (52.83 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|23
|GBPCHF
|22
|USDMXN
|13
|CADJPY
|11
|USDCHF
|10
|USDJPY
|9
|NZDCHF
|9
|AUDUSD
|5
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-442
|GBPCHF
|140
|USDMXN
|78
|CADJPY
|82
|USDCHF
|137
|USDJPY
|10
|NZDCHF
|-138
|AUDUSD
|-1
|GBPJPY
|-1
|NZDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-25K
|GBPCHF
|1.4K
|USDMXN
|78K
|CADJPY
|5.6K
|USDCHF
|6.4K
|USDJPY
|876
|NZDCHF
|-4.7K
|AUDUSD
|-33
|GBPJPY
|-67
|NZDJPY
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +64.07 EUR
최악의 거래: -149 EUR
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +87.23 EUR
연속 최대 손실: -668.83 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.29 × 2175
|
VantageFXInternational-Live
|0.64 × 11
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.93 × 390
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.75 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|1.80 × 5
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.53 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.69 × 261
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|4.39 × 18
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.64 × 11
|
TickmillUK-Live
|4.80 × 5
|
FXOpen-MT5
|5.43 × 7
|
BCS5-Real
|5.67 × 3
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
vv
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
6.1K
EUR
EUR
70
0%
105
54%
100%
0.87
-1.13
EUR
EUR
7%
1:200