시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / KTK MJ
ALESSANDRO DI MAURO

KTK MJ

ALESSANDRO DI MAURO
0 리뷰
70
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -0%
Darwinex-Live
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
105
이익 거래:
57 (54.28%)
손실 거래:
48 (45.71%)
최고의 거래:
64.07 EUR
최악의 거래:
-149.12 EUR
총 수익:
827.35 EUR (151 829 pips)
총 손실:
-945.73 EUR (88 917 pips)
연속 최대 이익:
8 (87.23 EUR)
연속 최대 이익:
117.13 EUR (2)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.93%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
16 일
회복 요인:
-0.16
롱(주식매수):
67 (63.81%)
숏(주식차입매도):
38 (36.19%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-1.13 EUR
평균 이익:
14.51 EUR
평균 손실:
-19.70 EUR
연속 최대 손실:
8 (-668.83 EUR)
연속 최대 손실:
-668.83 EUR (8)
월별 성장률:
1.48%
연간 예측:
17.90%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
422.52 EUR
최대한의:
747.43 EUR (7.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.17% (747.32 EUR)
자본금별:
0.87% (52.83 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 23
GBPCHF 22
USDMXN 13
CADJPY 11
USDCHF 10
USDJPY 9
NZDCHF 9
AUDUSD 5
GBPJPY 2
NZDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD -442
GBPCHF 140
USDMXN 78
CADJPY 82
USDCHF 137
USDJPY 10
NZDCHF -138
AUDUSD -1
GBPJPY -1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD -25K
GBPCHF 1.4K
USDMXN 78K
CADJPY 5.6K
USDCHF 6.4K
USDJPY 876
NZDCHF -4.7K
AUDUSD -33
GBPJPY -67
NZDJPY 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +64.07 EUR
최악의 거래: -149 EUR
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +87.23 EUR
연속 최대 손실: -668.83 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.29 × 2175
VantageFXInternational-Live
0.64 × 11
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.93 × 390
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.75 × 4
Ava-Real 1-MT5
1.80 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.53 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.69 × 261
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
XMGlobal-MT5 2
4.39 × 18
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.64 × 11
TickmillUK-Live
4.80 × 5
FXOpen-MT5
5.43 × 7
BCS5-Real
5.67 × 3
RoboForex-Pro
5.73 × 207
7 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
vv
리뷰 없음
2026.01.05 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 35 days. This comprises 7.61% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 20 days. This comprises 4.35% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
KTK MJ
월별 30 USD
-0%
0
0
USD
6.1K
EUR
70
0%
105
54%
100%
0.87
-1.13
EUR
7%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.