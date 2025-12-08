SinaisSeções
ALESSANDRO DI MAURO

KTK MJ

ALESSANDRO DI MAURO
0 comentários
66 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -1%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
99
Negociações com lucro:
54 (54.54%)
Negociações com perda:
45 (45.45%)
Melhor negociação:
64.07 EUR
Pior negociação:
-149.12 EUR
Lucro bruto:
778.82 EUR (132 465 pips)
Perda bruta:
-924.53 EUR (87 772 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (87.23 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
117.13 EUR (2)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.93%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
16 dias
Fator de recuperação:
-0.19
Negociações longas:
65 (65.66%)
Negociações curtas:
34 (34.34%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-1.47 EUR
Lucro médio:
14.42 EUR
Perda média:
-20.55 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-668.83 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-668.83 EUR (8)
Crescimento mensal:
1.82%
Previsão anual:
20.71%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
422.52 EUR
Máximo:
747.43 EUR (7.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.17% (747.32 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.87% (52.83 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 21
GBPCHF 21
CADJPY 11
USDMXN 11
USDCHF 10
NZDCHF 9
USDJPY 8
AUDUSD 5
GBPJPY 2
NZDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -457
GBPCHF 149
CADJPY 82
USDMXN 59
USDCHF 137
NZDCHF -138
USDJPY 2
AUDUSD -1
GBPJPY -1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -25K
GBPCHF 2K
CADJPY 5.6K
USDMXN 60K
USDCHF 6.4K
NZDCHF -4.7K
USDJPY 516
AUDUSD -33
GBPJPY -67
NZDJPY 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +64.07 EUR
Pior negociação: -149 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +87.23 EUR
Máxima perda consecutiva: -668.83 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.29 × 2175
VantageFXInternational-Live
0.64 × 11
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.93 × 390
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.75 × 4
Ava-Real 1-MT5
1.80 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.53 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.69 × 261
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
XMGlobal-MT5 2
4.39 × 18
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.64 × 11
TickmillUK-Live
4.80 × 5
FXOpen-MT5
5.43 × 7
BCS5-Real
5.67 × 3
RoboForex-Pro
5.73 × 207
7 mais ...
vv
Sem comentários
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 35 days. This comprises 7.61% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 20 days. This comprises 4.35% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
KTK MJ
30 USD por mês
-1%
0
0
USD
6.1K
EUR
66
0%
99
54%
100%
0.84
-1.47
EUR
7%
1:200
