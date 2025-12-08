- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
99
Negociações com lucro:
54 (54.54%)
Negociações com perda:
45 (45.45%)
Melhor negociação:
64.07 EUR
Pior negociação:
-149.12 EUR
Lucro bruto:
778.82 EUR (132 465 pips)
Perda bruta:
-924.53 EUR (87 772 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (87.23 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
117.13 EUR (2)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.93%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
16 dias
Fator de recuperação:
-0.19
Negociações longas:
65 (65.66%)
Negociações curtas:
34 (34.34%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-1.47 EUR
Lucro médio:
14.42 EUR
Perda média:
-20.55 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-668.83 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-668.83 EUR (8)
Crescimento mensal:
1.82%
Previsão anual:
20.71%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
422.52 EUR
Máximo:
747.43 EUR (7.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.17% (747.32 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.87% (52.83 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|GBPCHF
|21
|CADJPY
|11
|USDMXN
|11
|USDCHF
|10
|NZDCHF
|9
|USDJPY
|8
|AUDUSD
|5
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|-457
|GBPCHF
|149
|CADJPY
|82
|USDMXN
|59
|USDCHF
|137
|NZDCHF
|-138
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|-1
|GBPJPY
|-1
|NZDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-25K
|GBPCHF
|2K
|CADJPY
|5.6K
|USDMXN
|60K
|USDCHF
|6.4K
|NZDCHF
|-4.7K
|USDJPY
|516
|AUDUSD
|-33
|GBPJPY
|-67
|NZDJPY
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +64.07 EUR
Pior negociação: -149 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +87.23 EUR
Máxima perda consecutiva: -668.83 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.29 × 2175
|
VantageFXInternational-Live
|0.64 × 11
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.93 × 390
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.75 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|1.80 × 5
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.53 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.69 × 261
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|4.39 × 18
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.64 × 11
|
TickmillUK-Live
|4.80 × 5
|
FXOpen-MT5
|5.43 × 7
|
BCS5-Real
|5.67 × 3
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
7 mais ...
