ALESSANDRO DI MAURO

KTK MJ

ALESSANDRO DI MAURO
0 comentarios
66 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -1%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
99
Transacciones Rentables:
54 (54.54%)
Transacciones Irrentables:
45 (45.45%)
Mejor transacción:
64.07 EUR
Peor transacción:
-149.12 EUR
Beneficio Bruto:
778.82 EUR (132 465 pips)
Pérdidas Brutas:
-924.53 EUR (87 772 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (87.23 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
117.13 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.93%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
16 días
Factor de Recuperación:
-0.19
Transacciones Largas:
65 (65.66%)
Transacciones Cortas:
34 (34.34%)
Factor de Beneficio:
0.84
Beneficio Esperado:
-1.47 EUR
Beneficio medio:
14.42 EUR
Pérdidas medias:
-20.55 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-668.83 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-668.83 EUR (8)
Crecimiento al mes:
1.82%
Pronóstico anual:
20.71%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
422.52 EUR
Máxima:
747.43 EUR (7.24%)
Reducción relativa:
De balance:
7.17% (747.32 EUR)
De fondos:
0.87% (52.83 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 21
GBPCHF 21
CADJPY 11
USDMXN 11
USDCHF 10
NZDCHF 9
USDJPY 8
AUDUSD 5
GBPJPY 2
NZDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -457
GBPCHF 149
CADJPY 82
USDMXN 59
USDCHF 137
NZDCHF -138
USDJPY 2
AUDUSD -1
GBPJPY -1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -25K
GBPCHF 2K
CADJPY 5.6K
USDMXN 60K
USDCHF 6.4K
NZDCHF -4.7K
USDJPY 516
AUDUSD -33
GBPJPY -67
NZDJPY 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +64.07 EUR
Peor transacción: -149 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +87.23 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -668.83 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.29 × 2175
VantageFXInternational-Live
0.64 × 11
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.93 × 390
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.75 × 4
Ava-Real 1-MT5
1.80 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.53 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.69 × 261
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
XMGlobal-MT5 2
4.39 × 18
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.64 × 11
TickmillUK-Live
4.80 × 5
FXOpen-MT5
5.43 × 7
BCS5-Real
5.67 × 3
RoboForex-Pro
5.73 × 207
otros 7...
vv
No hay comentarios
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 35 days. This comprises 7.61% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 20 days. This comprises 4.35% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
