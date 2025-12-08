シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / KTK MJ
ALESSANDRO DI MAURO

KTK MJ

ALESSANDRO DI MAURO
レビュー0件
66週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -1%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
99
利益トレード:
54 (54.54%)
損失トレード:
45 (45.45%)
ベストトレード:
64.07 EUR
最悪のトレード:
-149.12 EUR
総利益:
778.82 EUR (132 465 pips)
総損失:
-924.53 EUR (87 772 pips)
最大連続の勝ち:
8 (87.23 EUR)
最大連続利益:
117.13 EUR (2)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.93%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
16 日
リカバリーファクター:
-0.19
長いトレード:
65 (65.66%)
短いトレード:
34 (34.34%)
プロフィットファクター:
0.84
期待されたペイオフ:
-1.47 EUR
平均利益:
14.42 EUR
平均損失:
-20.55 EUR
最大連続の負け:
8 (-668.83 EUR)
最大連続損失:
-668.83 EUR (8)
月間成長:
1.82%
年間予想:
20.71%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
422.52 EUR
最大の:
747.43 EUR (7.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.17% (747.32 EUR)
エクイティによる:
0.87% (52.83 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 21
GBPCHF 21
CADJPY 11
USDMXN 11
USDCHF 10
NZDCHF 9
USDJPY 8
AUDUSD 5
GBPJPY 2
NZDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD -457
GBPCHF 149
CADJPY 82
USDMXN 59
USDCHF 137
NZDCHF -138
USDJPY 2
AUDUSD -1
GBPJPY -1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -25K
GBPCHF 2K
CADJPY 5.6K
USDMXN 60K
USDCHF 6.4K
NZDCHF -4.7K
USDJPY 516
AUDUSD -33
GBPJPY -67
NZDJPY 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +64.07 EUR
最悪のトレード: -149 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +87.23 EUR
最大連続損失: -668.83 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.29 × 2175
VantageFXInternational-Live
0.64 × 11
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.93 × 390
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.75 × 4
Ava-Real 1-MT5
1.80 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.53 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.69 × 261
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
XMGlobal-MT5 2
4.39 × 18
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.64 × 11
TickmillUK-Live
4.80 × 5
FXOpen-MT5
5.43 × 7
BCS5-Real
5.67 × 3
RoboForex-Pro
5.73 × 207
7 より多く...
vv
レビューなし
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 35 days. This comprises 7.61% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 20 days. This comprises 4.35% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
