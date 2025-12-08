- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
99
利益トレード:
54 (54.54%)
損失トレード:
45 (45.45%)
ベストトレード:
64.07 EUR
最悪のトレード:
-149.12 EUR
総利益:
778.82 EUR (132 465 pips)
総損失:
-924.53 EUR (87 772 pips)
最大連続の勝ち:
8 (87.23 EUR)
最大連続利益:
117.13 EUR (2)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.93%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
16 日
リカバリーファクター:
-0.19
長いトレード:
65 (65.66%)
短いトレード:
34 (34.34%)
プロフィットファクター:
0.84
期待されたペイオフ:
-1.47 EUR
平均利益:
14.42 EUR
平均損失:
-20.55 EUR
最大連続の負け:
8 (-668.83 EUR)
最大連続損失:
-668.83 EUR (8)
月間成長:
1.82%
年間予想:
20.71%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
422.52 EUR
最大の:
747.43 EUR (7.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.17% (747.32 EUR)
エクイティによる:
0.87% (52.83 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|GBPCHF
|21
|CADJPY
|11
|USDMXN
|11
|USDCHF
|10
|NZDCHF
|9
|USDJPY
|8
|AUDUSD
|5
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-457
|GBPCHF
|149
|CADJPY
|82
|USDMXN
|59
|USDCHF
|137
|NZDCHF
|-138
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|-1
|GBPJPY
|-1
|NZDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-25K
|GBPCHF
|2K
|CADJPY
|5.6K
|USDMXN
|60K
|USDCHF
|6.4K
|NZDCHF
|-4.7K
|USDJPY
|516
|AUDUSD
|-33
|GBPJPY
|-67
|NZDJPY
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +64.07 EUR
最悪のトレード: -149 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +87.23 EUR
最大連続損失: -668.83 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.29 × 2175
|
VantageFXInternational-Live
|0.64 × 11
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.93 × 390
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.75 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|1.80 × 5
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.53 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.69 × 261
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|4.39 × 18
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.64 × 11
|
TickmillUK-Live
|4.80 × 5
|
FXOpen-MT5
|5.43 × 7
|
BCS5-Real
|5.67 × 3
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
