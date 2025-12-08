SignauxSections
ALESSANDRO DI MAURO

KTK MJ

ALESSANDRO DI MAURO
0 avis
Fiabilité
66 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
91
Bénéfice trades:
48 (52.74%)
Perte trades:
43 (47.25%)
Meilleure transaction:
64.07 EUR
Pire transaction:
-149.12 EUR
Bénéfice brut:
733.88 EUR (121 923 pips)
Perte brute:
-913.42 EUR (80 849 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (87.23 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
117.13 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.28%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
17 jours
Facteur de récupération:
-0.24
Longs trades:
61 (67.03%)
Courts trades:
30 (32.97%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-1.97 EUR
Bénéfice moyen:
15.29 EUR
Perte moyenne:
-21.24 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-668.83 EUR)
Perte consécutive maximale:
-668.83 EUR (8)
Croissance mensuelle:
1.14%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
422.52 EUR
Maximal:
747.43 EUR (7.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 19
GBPCHF 19
CADJPY 11
USDCHF 10
NZDCHF 9
USDMXN 9
USDJPY 6
AUDUSD 5
GBPJPY 2
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -465
GBPCHF 148
CADJPY 82
USDCHF 137
NZDCHF -138
USDMXN 58
USDJPY -26
AUDUSD -1
GBPJPY -1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -25K
GBPCHF 1.9K
CADJPY 5.6K
USDCHF 6.4K
NZDCHF -4.7K
USDMXN 59K
USDJPY -1.7K
AUDUSD -33
GBPJPY -67
NZDJPY 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +64.07 EUR
Pire transaction: -149 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +87.23 EUR
Perte consécutive maximale: -668.83 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.29 × 2175
VantageFXInternational-Live
0.64 × 11
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.93 × 390
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.75 × 4
Ava-Real 1-MT5
1.80 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.69 × 261
Pepperstone-MT5-Live01
3.83 × 18
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
XMGlobal-MT5 2
4.39 × 18
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.64 × 11
TickmillUK-Live
4.80 × 5
FXOpen-MT5
5.43 × 7
BCS5-Real
5.67 × 3
RoboForex-Pro
5.73 × 207
7 plus...
vv
Aucun avis
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 35 days. This comprises 7.61% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 20 days. This comprises 4.35% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
KTK MJ
30 USD par mois
0%
0
0
USD
6K
EUR
66
0%
91
52%
100%
0.80
-1.97
EUR
0%
1:200
