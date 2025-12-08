- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
99
盈利交易:
54 (54.54%)
亏损交易:
45 (45.45%)
最好交易:
64.07 EUR
最差交易:
-149.12 EUR
毛利:
778.82 EUR (132 465 pips)
毛利亏损:
-924.53 EUR (87 772 pips)
最大连续赢利:
8 (87.23 EUR)
最大连续盈利:
117.13 EUR (2)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
8.93%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
16 天
采收率:
-0.19
长期交易:
65 (65.66%)
短期交易:
34 (34.34%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-1.47 EUR
平均利润:
14.42 EUR
平均损失:
-20.55 EUR
最大连续失误:
8 (-668.83 EUR)
最大连续亏损:
-668.83 EUR (8)
每月增长:
1.82%
年度预测:
20.71%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
422.52 EUR
最大值:
747.43 EUR (7.24%)
相对跌幅:
结余:
7.17% (747.32 EUR)
净值:
0.87% (52.83 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|GBPCHF
|21
|CADJPY
|11
|USDMXN
|11
|USDCHF
|10
|NZDCHF
|9
|USDJPY
|8
|AUDUSD
|5
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-457
|GBPCHF
|149
|CADJPY
|82
|USDMXN
|59
|USDCHF
|137
|NZDCHF
|-138
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|-1
|GBPJPY
|-1
|NZDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-25K
|GBPCHF
|2K
|CADJPY
|5.6K
|USDMXN
|60K
|USDCHF
|6.4K
|NZDCHF
|-4.7K
|USDJPY
|516
|AUDUSD
|-33
|GBPJPY
|-67
|NZDJPY
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +64.07 EUR
最差交易: -149 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +87.23 EUR
最大连续亏损: -668.83 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.29 × 2175
|
VantageFXInternational-Live
|0.64 × 11
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.93 × 390
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.75 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|1.80 × 5
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.53 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.69 × 261
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|4.39 × 18
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.64 × 11
|
TickmillUK-Live
|4.80 × 5
|
FXOpen-MT5
|5.43 × 7
|
BCS5-Real
|5.67 × 3
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
