ALESSANDRO DI MAURO

KTK MJ

0条评论
66
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -1%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
99
盈利交易:
54 (54.54%)
亏损交易:
45 (45.45%)
最好交易:
64.07 EUR
最差交易:
-149.12 EUR
毛利:
778.82 EUR (132 465 pips)
毛利亏损:
-924.53 EUR (87 772 pips)
最大连续赢利:
8 (87.23 EUR)
最大连续盈利:
117.13 EUR (2)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
8.93%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
16 天
采收率:
-0.19
长期交易:
65 (65.66%)
短期交易:
34 (34.34%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-1.47 EUR
平均利润:
14.42 EUR
平均损失:
-20.55 EUR
最大连续失误:
8 (-668.83 EUR)
最大连续亏损:
-668.83 EUR (8)
每月增长:
1.82%
年度预测:
20.71%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
422.52 EUR
最大值:
747.43 EUR (7.24%)
相对跌幅:
结余:
7.17% (747.32 EUR)
净值:
0.87% (52.83 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 21
GBPCHF 21
CADJPY 11
USDMXN 11
USDCHF 10
NZDCHF 9
USDJPY 8
AUDUSD 5
GBPJPY 2
NZDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -457
GBPCHF 149
CADJPY 82
USDMXN 59
USDCHF 137
NZDCHF -138
USDJPY 2
AUDUSD -1
GBPJPY -1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -25K
GBPCHF 2K
CADJPY 5.6K
USDMXN 60K
USDCHF 6.4K
NZDCHF -4.7K
USDJPY 516
AUDUSD -33
GBPJPY -67
NZDJPY 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +64.07 EUR
最差交易: -149 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +87.23 EUR
最大连续亏损: -668.83 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.29 × 2175
VantageFXInternational-Live
0.64 × 11
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.93 × 390
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.75 × 4
Ava-Real 1-MT5
1.80 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.53 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.69 × 261
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
XMGlobal-MT5 2
4.39 × 18
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.64 × 11
TickmillUK-Live
4.80 × 5
FXOpen-MT5
5.43 × 7
BCS5-Real
5.67 × 3
RoboForex-Pro
5.73 × 207
7 更多...
vv
没有评论
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 35 days. This comprises 7.61% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 20 days. This comprises 4.35% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
KTK MJ
每月30 USD
-1%
0
0
USD
6.1K
EUR
66
0%
99
54%
100%
0.84
-1.47
EUR
7%
1:200
