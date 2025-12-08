- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
48 (52.74%)
Loss Trade:
43 (47.25%)
Best Trade:
64.07 EUR
Worst Trade:
-149.12 EUR
Profitto lordo:
733.88 EUR (121 923 pips)
Perdita lorda:
-913.42 EUR (80 849 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (87.23 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
117.13 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.28%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
17 giorni
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
61 (67.03%)
Short Trade:
30 (32.97%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-1.97 EUR
Profitto medio:
15.29 EUR
Perdita media:
-21.24 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-668.83 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-668.83 EUR (8)
Crescita mensile:
1.14%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
422.52 EUR
Massimale:
747.43 EUR (7.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|19
|GBPCHF
|19
|CADJPY
|11
|USDCHF
|10
|NZDCHF
|9
|USDMXN
|9
|USDJPY
|6
|AUDUSD
|5
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-465
|GBPCHF
|148
|CADJPY
|82
|USDCHF
|137
|NZDCHF
|-138
|USDMXN
|58
|USDJPY
|-26
|AUDUSD
|-1
|GBPJPY
|-1
|NZDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-25K
|GBPCHF
|1.9K
|CADJPY
|5.6K
|USDCHF
|6.4K
|NZDCHF
|-4.7K
|USDMXN
|59K
|USDJPY
|-1.7K
|AUDUSD
|-33
|GBPJPY
|-67
|NZDJPY
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.07 EUR
Worst Trade: -149 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +87.23 EUR
Massima perdita consecutiva: -668.83 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.29 × 2175
|
VantageFXInternational-Live
|0.64 × 11
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.93 × 390
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.75 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|1.80 × 5
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.69 × 261
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.83 × 18
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|4.39 × 18
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.64 × 11
|
TickmillUK-Live
|4.80 × 5
|
FXOpen-MT5
|5.43 × 7
|
BCS5-Real
|5.67 × 3
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
