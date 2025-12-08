SegnaliSezioni
ALESSANDRO DI MAURO

KTK MJ

ALESSANDRO DI MAURO
0 recensioni
Affidabilità
66 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
48 (52.74%)
Loss Trade:
43 (47.25%)
Best Trade:
64.07 EUR
Worst Trade:
-149.12 EUR
Profitto lordo:
733.88 EUR (121 923 pips)
Perdita lorda:
-913.42 EUR (80 849 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (87.23 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
117.13 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.28%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
17 giorni
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
61 (67.03%)
Short Trade:
30 (32.97%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-1.97 EUR
Profitto medio:
15.29 EUR
Perdita media:
-21.24 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-668.83 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-668.83 EUR (8)
Crescita mensile:
1.14%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
422.52 EUR
Massimale:
747.43 EUR (7.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 19
GBPCHF 19
CADJPY 11
USDCHF 10
NZDCHF 9
USDMXN 9
USDJPY 6
AUDUSD 5
GBPJPY 2
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -465
GBPCHF 148
CADJPY 82
USDCHF 137
NZDCHF -138
USDMXN 58
USDJPY -26
AUDUSD -1
GBPJPY -1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -25K
GBPCHF 1.9K
CADJPY 5.6K
USDCHF 6.4K
NZDCHF -4.7K
USDMXN 59K
USDJPY -1.7K
AUDUSD -33
GBPJPY -67
NZDJPY 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.07 EUR
Worst Trade: -149 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +87.23 EUR
Massima perdita consecutiva: -668.83 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.29 × 2175
VantageFXInternational-Live
0.64 × 11
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.93 × 390
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.75 × 4
Ava-Real 1-MT5
1.80 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.69 × 261
Pepperstone-MT5-Live01
3.83 × 18
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
XMGlobal-MT5 2
4.39 × 18
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.64 × 11
TickmillUK-Live
4.80 × 5
FXOpen-MT5
5.43 × 7
BCS5-Real
5.67 × 3
RoboForex-Pro
5.73 × 207
7 più
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 35 days. This comprises 7.61% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 20 days. This comprises 4.35% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KTK MJ
30USD al mese
0%
0
0
USD
6K
EUR
66
0%
91
52%
100%
0.80
-1.97
EUR
0%
1:200
Copia

