Leo Tatfnda Zvitsva

LeotatendaSignal1

Leo Tatfnda Zvitsva
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
Fundedelite-Server
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
8 (26.66%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (73.33%)
En iyi işlem:
44.93 USD
En kötü işlem:
-18.00 USD
Brüt kâr:
96.62 USD (913 pips)
Brüt zarar:
-177.57 USD (971 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (70.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.29 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.21
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
13 (43.33%)
Satış işlemleri:
17 (56.67%)
Kâr faktörü:
0.54
Beklenen getiri:
-2.70 USD
Ortalama kâr:
12.08 USD
Ortalama zarar:
-8.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-80.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.00 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.04 USD
Maksimum:
141.01 USD (2.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.79% (141.01 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDc 17
GBPJPYc 8
AUDUSDc 2
USDJPYc 2
EURNZDc 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDc -88
GBPJPYc 18
AUDUSDc -13
USDJPYc -10
EURNZDc 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDc -236
GBPJPYc -1
AUDUSDc -63
USDJPYc -77
EURNZDc 319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.93 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +70.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Fundedelite-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

give automated signals to my account
İnceleme yok
2025.12.08 13:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.08 13:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
