交易:
48
盈利交易:
17 (35.41%)
亏损交易:
31 (64.58%)
最好交易:
44.93 USD
最差交易:
-18.00 USD
毛利:
118.30 USD (1 043 pips)
毛利亏损:
-195.63 USD (1 080 pips)
最大连续赢利:
4 (4.99 USD)
最大连续盈利:
70.29 USD (2)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
0.43%
最大入金加载:
27.30%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
23 分钟
采收率:
-0.50
长期交易:
24 (50.00%)
短期交易:
24 (50.00%)
利润因子:
0.60
预期回报:
-1.61 USD
平均利润:
6.96 USD
平均损失:
-6.31 USD
最大连续失误:
6 (-80.00 USD)
最大连续亏损:
-80.00 USD (6)
每月增长:
-0.05%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
94.42 USD
最大值:
153.39 USD (3.03%)
相对跌幅:
结余:
3.03% (153.39 USD)
净值:
0.13% (6.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|31
|GBPJPYc
|8
|GBPUSDc
|4
|AUDUSDc
|2
|USDJPYc
|2
|EURNZDc
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDc
|-92
|GBPJPYc
|18
|GBPUSDc
|7
|AUDUSDc
|-13
|USDJPYc
|-10
|EURNZDc
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDc
|-244
|GBPJPYc
|-1
|GBPUSDc
|29
|AUDUSDc
|-63
|USDJPYc
|-77
|EURNZDc
|319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +44.93 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +4.99 USD
最大连续亏损: -80.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Fundedelite-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
give automated signals to my account
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-2%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
16
0%
48
35%
0%
0.60
-1.61
USD
USD
3%
1:30